Почему в организме человека образуются бляшки?

Почему на самом деле опасно повышение «плохого» холестерина в крови и почему образуются бляшки?Для образования атеросклеротической бляшки необходимо три условия.нарушение обмена липидов (жиров). И виновато в этом, как сейчас доказано, далеко не всегда неправильное питание. Доля «плохого» холестерина, которую организм запасает из пищи, совсем невелика - около 10 - 15 процентов, поясняет врач-кардиолог Тамара Огиева. В повышении «плохого» холестерина виновны эндокринные нарушения, жировой гепатоз (то есть ожирение печени, которым в России страдает каждый третий взрослый старше 35 лет), проблемы с желчным пузырем, то есть все состояния, при которых организм не может нормально сортировать и перерабатывать жиры.повреждение сосудистой стенки, а именно - целостности внутренней оболочки, в этом виноваты микровоспаления.активность свертывающей системы крови, которая на повреждение сосудистой стенки отвечает образованием сгустка - тромба.Атеросклеротическая бляшка формируется на поврежденном участке сосуда. Со временем она уплотняется, затвердевает и все больше закрывает просвет сосуда.Рост бляшек происходит довольно долго - годами. Проявления могут быть самыми различными, в зависимости от того, какие сосуды поражаются.Основные проявления: головокружение, чувство тяжести, утомляемость, снижение памяти. Однако даже значительные изменения сосудов головы могут долго быть без симптомов. Ведь мозг имеет развитую сосудистую сеть, и задачу поврежденного сосуда могут временно выполнять соседние ветви.Если изменены коронарные артерии, которые снабжают кровью сердце, то возникает ишемическая болезнь. Человек ощущает приступы стенокардии - давящей, сжимающей боли за грудиной, возникающей вначале при нагрузке, а потом и в покое. Тяжелейшее последствие атеросклероза - инфаркт миокарда.Поражение крупных сосудов нижних конечностей называется синдромом Лериша. Больные жалуются на боли в области ягодиц, бедер, икр, которые вначале возникают при ходьбе. Такое состояние называется перемежающейся хромотой.