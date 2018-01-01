Медики обосновали пользу от сна в носках

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Продолжаются исследования в области сна. На этот раз ученые из Швейцарии решили узнать, как носки влияют на ночной сон. Оказалось, что сон в носках более качественный.Специалисты провели масштабное исследование с участием сотен человек. Сначала они рассказали участникам, что ночной отдых более полезный в носках. После этого они поделили их на две группы, одна спала в носках, а другая - нет. Оказалось, что те, кто одевал носки, быстрее засыпали.Ученые говорят, что это объясняется более хорошей терморегуляцией. Человек крепче спит в носках и реже просыпается.