7 привычных продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок!

Врачи и диетологи постоянно твердят о том, как важно завтракать. От первого приема пищи зависит то, как человек будет чувствовать себя на протяжении дня. Но, к сожалению, многие с утра игнорируют это правило и идут на работу голодными либо едят что попало.Некоторые продукты, которые мы считаем здоровыми и едим на завтрак, совсем таковыми не являются. Думаете, что нужно есть в качестве первого приема пищи йогурт с бананом, пить свежевыжатый сок или ароматный кофе?.. Как бы ни так! Ученые составили список продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок.Хотя бананы у нас не растут, они уже давно перестали считаться экзотическими фруктами и стали частью повседневного рациона. Несмотря на всю пользу этого продукта, он может принести вред, если его употреблять не в то время. Бананы медленно перевариваются. Если есть их на голодный желудок, может возникнуть вздутие живота с неприятными ощущениями. Ешьте бананы через час после основного приема пищи. Если постоянно отправлять бананы в пустой желудок, то можно нарушить кальциево-магниевый баланс в организме.Сахар увеличивает выработку инсулина, который нагружает только что «проснувшуюся» поджелудочную железу. В результате можно заработать сахарный диабет.«Залог бодрого утра — это ароматный кофе из лучших зерен», — утверждает актриса из телевизионной рекламы. Многим из нас так пришелся по нраву этот напиток, что мы готовы пить его литрами. Некоторые даже заменяют им завтрак. Очень и очень зря… Крепкий напиток раздражает слизистую желудка, в итоге появляется гастрит. Также употребление кофе натощак негативно влияет на печень. Организм с утра не успел проснуться, а его уже нагружают серьезной работой по ее очистке.Это скорее рекомендация, чем запрет. Соляная кислота, которая находится в желудке утром, убивает все молочнокислые бактерии. Организм практически не получает пользы от такого приема пищи.Дубильная кислота, которая в большом количестве находится в помидорах, повышает кислотность желудочного сока. В итоге можно заработать язву.Круассаны на завтрак? Ученые утверждают, что дрожжи раздражают стенки желудка и вызывают повышенное газообразование.После завтрака испытываете изжогу? Виновником может быть обычный огурец. Также он способен спровоцировать повышенное газообразование и вызвать неприятные ощущения в желудке.Ваше здоровье и хорошее самочувствие на 90 % зависит от питания. Утренний прием пищи является одним из самых важных, поэтому не игнорируйте его иВрачи и диетологи постоянно твердят о том, как важно завтракать. От первого приема пищи зависит то, как человек будет чувствовать себя на протяжении дня. Но, к сожалению, многие с утра игнорируют это правило и идут на работу голодными либо едят что попало.Некоторые продукты, которые мы считаем здоровыми и едим на завтрак, совсем таковыми не являются. Думаете, что нужно есть в качестве первого приема пищи йогурт с бананом, пить свежевыжатый сок или ароматный кофе?.. Как бы ни так! Ученые составили список продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок.Хотя бананы у нас не растут, они уже давно перестали считаться экзотическими фруктами и стали частью повседневного рациона. Несмотря на всю пользу этого продукта, он может принести вред, если его употреблять не в то время. Бананы медленно перевариваются. Если есть их на голодный желудок, может возникнуть вздутие живота с неприятными ощущениями. Ешьте бананы через час после основного приема пищи. Если постоянно отправлять бананы в пустой желудок, то можно нарушить кальциево-магниевый баланс в организме.Сахар увеличивает выработку инсулина, который нагружает только что «проснувшуюся» поджелудочную железу. В результате можно заработать сахарный диабет.«Залог бодрого утра — это ароматный кофе из лучших зерен», — утверждает актриса из телевизионной рекламы. Многим из нас так пришелся по нраву этот напиток, что мы готовы пить его литрами. Некоторые даже заменяют им завтрак. Очень и очень зря… Крепкий напиток раздражает слизистую желудка, в итоге появляется гастрит. Также употребление кофе натощак негативно влияет на печень. Организм с утра не успел проснуться, а его уже нагружают серьезной работой по ее очистке.Это скорее рекомендация, чем запрет. Соляная кислота, которая находится в желудке утром, убивает все молочнокислые бактерии. Организм практически не получает пользы от такого приема пищи.Дубильная кислота, которая в большом количестве находится в помидорах, повышает кислотность желудочного сока. В итоге можно заработать язву.Круассаны на завтрак? Ученые утверждают, что дрожжи раздражают стенки желудка и вызывают повышенное газообразование.После завтрака испытываете изжогу? Виновником может быть обычный огурец. Также он способен спровоцировать повышенное газообразование и вызвать неприятные ощущения в желудке.Ваше здоровье и хорошее самочувствие на 90 % зависит от питания. Утренний прием пищи является одним из самых важных, поэтому не игнорируйте его и