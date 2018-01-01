Медики объяснили, почему надо есть орехи каждый день

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Диетологи считают, что орехи - один из важных продуктов для здорового и правильного питания.Чем полезны орехи и почему стоит ими разнообразить привычное меню? Орехи способствуют снижению уровня холестерина, уменьшают аппетит, обеспечивают организм полезными витаминами и минералами.Ученые из Америки считают, что 5-7 орешков день помогут избавиться от плохого холестерина, укрепят сердечно-сосудистую систему, насытят мозг антиоксидантами и «почистят» сосуды, а если сосуды чистые, то и кровоток нормальный. А это значит, что у вас будет хорошая память и быстрая сообразительность. Помимо витаминов , в орехах присутствуют полиненасыщенные кислоты – Омега-3.А как известно эти кислоты тоже помогают улучшить работу нашего серого вещества.Можно сделать витаминный салат из ананасов, куриной грудки, рукколы и посыпать сверху орехами, заправив 1 ст. ложкой оливкового масла. И легкое блюдо, и в то же время полезное.В составе ореха содержится медь и цинк, которые снимают спазмы, а также облегчают головную боль и нормализует давление. А высокое содержание витамина Е в продукте помогает при гормональных сбоях.На завтрак можно сделать овсяную кашу и добавить небольшую горсточку орехов. Организм пополнится витаминами, улучшится самочувствие, работоспособность и настроение.Специалисты утверждают, что если добавлять в блюда орехи, то холестерин будет всегда в норме. Недавние исследования показали, что группа испытуемых ежедневно добавляла в салаты до 30 г орехов в день, и у них показатели холестерина были снижены по сравнению с теми, кто не употреблял орехи.Орех является богатой на белки едой, которая помогает утолить голод и снижает желание съесть больше.Специалисты из Калифорнии разработали диету с добавлением орехов в салаты, заправки, каши, десерты, супы для людей с избыточным весом. После опросов выяснилось, что люди могли продержаться до следующего приема пищи - их не мучило чувство голода.Существует легенда, что король Австрии приказывал своим кухаркам класть орехи буквально во все блюда. Он считал, что таким образом он будет долго жить.И правильно считал: орехи содержат витамины В2 и В3, которые способствуют правильному обмену веществ, делают кожу эластичной, волосы густыми и шелковистыми, а зубы крепкими.