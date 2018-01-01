Восковая депиляция в период беременности: можно или нельзя?



действительно, у некоторых беременных волоски на теле утолщаются, становятся темнее и даже появляются в тех местах, где их раньше не было (например, в нижней части живота между лобком и пупком, а также на верхней губе и вокруг сосков). Вместе с тем, нужно знать, что у большинства женщин состояние волосяного покрова на теле нормализуется в течение нескольких месяцев после родов.



как показали опросы, большинство женщин считают, что удаление волос в интимной зоне является полезной гигиенической процедурой. Но на самом деле депиляция горячим воском приводит к появлению множества микроповреждений кожи в тех местах, где были волоски. Такие крохотные ранки могут стать входными воротами для различных инфекций, что особенно нежелательно при беременности.



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Американские врачи, сотрудники университета штата Огайо не настаивают на том, что существуют какие-либо противопоказания для беременных к удалению волос на теле с помощью метода восковой депиляции. Вместе с тем, будущим матерям, решившим улучшить свой внешний вид, благодаря избавлению от «избыточного» волосяного покрова, следует учитывать несколько факторов:Как сообщается в статье, опубликованной в августовском выпуске онлайнового издания, с гигиенической точки зрения депиляция волос бесполезна. Но если будущая мать уж очень озабочена своей внешностью, эта процедура допустима.Врачи из Огайо рекомендуют проводить ее в специализированных салонах с квалифицированным персоналом.Предпочтение следует отдавать депиляции с помощью твердого воска. Не следует проводить повторные депиляции чаще, чем 1 раз в 6 недель.Авторы статьи подчеркивают, что использование специальных кремов для депиляции противопоказано в период беременности. Компоненты таких кремов могут проникать через кожу в кровь будущей матери, а из нее – в кровь плода, что может представлять опасность для его развития.