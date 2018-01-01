Восковая депиляция в период беременности: можно или нельзя?
- действительно, у некоторых беременных волоски на теле утолщаются, становятся темнее и даже появляются в тех местах, где их раньше не было (например, в нижней части живота между лобком и пупком, а также на верхней губе и вокруг сосков). Вместе с тем, нужно знать, что у большинства женщин состояние волосяного покрова на теле нормализуется в течение нескольких месяцев после родов.
- как показали опросы, большинство женщин считают, что удаление волос в интимной зоне является полезной гигиенической процедурой. Но на самом деле депиляция горячим воском приводит к появлению множества микроповреждений кожи в тех местах, где были волоски. Такие крохотные ранки могут стать входными воротами для различных инфекций, что особенно нежелательно при беременности.
Как сообщается в статье, опубликованной в августовском выпуске онлайнового издания American Journal of Obstetrics & Gynecology, с гигиенической точки зрения депиляция волос бесполезна. Но если будущая мать уж очень озабочена своей внешностью, эта процедура допустима.
Врачи из Огайо рекомендуют проводить ее в специализированных салонах с квалифицированным персоналом.
Предпочтение следует отдавать депиляции с помощью твердого воска. Не следует проводить повторные депиляции чаще, чем 1 раз в 6 недель.
Авторы статьи подчеркивают, что использование специальных кремов для депиляции противопоказано в период беременности. Компоненты таких кремов могут проникать через кожу в кровь будущей матери, а из нее – в кровь плода, что может представлять опасность для его развития.
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