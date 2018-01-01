4 продукта, ухудшающие симптомы ревматоидного артрита



Мясо. Свинина, говядина, телятина и баранина обладают высокой питательной ценностью, но содержащаяся в так называемом «красном мясе» арахидоновая кислота может повышать выработку простагландинов и приводить к обострению артрита.

Кофе. К сожалению, и натуральный кофе, любимый напиток миллиардов жителей планеты, тоже может спровоцировать обострение РА. Связано это с тем, что кофе повышает кислотность крови, а это в свою очередь может привести к развитию или обострению любого воспалительного процесса, включая воспаление в суставах. В данном случае опасность представляет и декофеинизированный кофе. Безопасной альтернативой ароматному кофе может стать зеленый чай.

Молоко и молочные продукты. Вызвать обострение РА может и молоко, а также творог, кефир, ряженка и другие молочные продукты. Связано это также с повышенным содержанием в такой пище арахидоновой кислоты. Для здоровых людей эта кислота полезна в умеренных количествах так как она является ничем иным как мега-6-ненасыщенной жирной кислотой.

Овощи семейства пасленовых. За этим названием скрываются хорошо всем известные, вкусные и очень популярные продукты питания: картофель, помидоры, сладкий перец и баклажаны. Лицам, страдающим РА, нужно ограничивать потребление этих овощей, так как они содержат малые количества вредного гликозида соланина. У здоровых людей соланин быстро нейтрализуется в кишечнике, однако у больных РА такой механизм нейтрализации почему-то отсутствует.



Благодаря современным лекарственным препаратам, у большинства больных, страдающих ревматоидным артритом (РА), удается добиться значительного уменьшения симптомов.Такое лечение направлено в первую очередь на подавление избыточной активности иммунной системы. Но, с другой стороны, неправильное питание больного РА способно привести к повышенной выработке медиаторов воспаления (прежде всего, простагландинов), в результате чего может начаться обострение.Британские ученые из университета города Саутгемптон назвали 4 распространенных продукта питания, которые способны ухудшить состояния больных ревматоидным артритом: