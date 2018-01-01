Сидеть с прямой спиной вредно для здоровья
Считалось, что оказываемое давление на диски позвоночника будет наименьшим при удержании спины во время сидения прямо. Но, ученые подчеркнули, что научных убедительных доказательств этому до сих пор нет. Специалистами было проведено исследование, в течение которого 10 добровольцам предложили имитировать различные позы при сидении. Одновременно специальной аппаратурой замерялся угол наклона спины каждого испытуемого. По результатам еще одного проведенного исследования, стало ясно, что позвоночные диски не страдают от сидения.
Какая поза наиболее удобная для сидения, эксперты продолжают искать, и также они уверены, что в случае если бы сидение оказывало вредное воздействие на позвоночник, то люди не сидели бы так много времени.
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