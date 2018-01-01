5 способов избавиться от целлюлита с помощью питания

Целлюлит появляется совершенно незаметно. В один не самый прекрасный день девушка смотрит в зеркало и обнаруживает на своих бедрах и ягодицах пресловутую "апельсиновую корку". Самое главное — целлюлит не зависит от веса. Он появляется не только у полных девушек.Самые распространенные причины возникновения целлюлита — отсутствие физической активности и неправильное питание. Если какой-либо из перечисленных факторов присутствует в вашей жизни, то стоит принять превентивные меры и защитить свою кожу от целлюлита уже сейчас.Диетологи рассказали, как с помощью правильного питания снизить риск появления "апельсиновой корки" на ваших бедрах и ягодицах и бороться с уже существующим целлюлитом. Эти правила вместе с физической активностью сотворят настоящие чудеса.Не стоит недооценивать важность воды для организма человека. Старайтесь пить регулярно и много. Конечно, никто не требует от вас выпивать по три литра воды за сутки, но один литр — это вполне разумный минимум.Вода нормализует работу пищеварительной системы, очищает организм от шлаков и токсинов, увлажняет кожу изнутри и помогает бороться с ее дряблостью. Грамотный питьевой режим — первый шаг на пути к идеальным бедрам и ягодицам, на которых нет признаков целлюлита.Если у вас есть проблемы с дисциплиной, то скачайте специальное мобильное приложение, которое будет вас контролировать и напоминать о необходимости выпить очередной стакан воды. Кстати, в воду можно добавлять лимон и ягоды.Одна из причин образования целлюлита на бедрах и ягодицах — неправильное питание и несбалансированный рацион. Если вы едите много овощей, фруктов и зелени и минимум вредных продуктов, то появление "апельсиновой корки" вам практически не грозит.Дело в том, что в свежих плодах содержится большое количество витаминов, минералов, клетчатки и других ценных веществ, которые нормализуют обмен веществ и насыщают организм изнутри. Если обмен веществ быстрый, то в организме не задерживаются продукты распада, которые становятся источником интоксикации и пагубно влияют на кожу. А витамины и минералы дополнительно питают, увлажняют и разглаживают кожу изнутри.Многие девушки, заметив у себя первые признаки целлюлита, сразу же отказываются от жиров и максимально исключают их из своего рациона. Они не догадываются, что совершают большую ошибку. Жиры бывают разные: полезные и вредные. От вредных — жареного, жирного, копченого, фастфуда, полуфабрикатов — действительно лучше отказаться. А вот полезные жиры нужны вашему организму — они укрепляют здоровье и снижают риск появления целлюлита.Полезные жиры богаты омега-3. Это вещество нормализует обменные процессы, укрепляет иммунитет и помогает преобразовать жиры, поступившие в организм, в энергию. К таким полезным жирам относятся: авокадо, оливковое масло, семена, красная рыба.Сахар и соль вызывают внутренние воспаления и задерживают жидкость в организме. Если человек потребляет их в больших количествах, то в скором времени он заметит, как изменилось его здоровье и внешний вид. И это будут не самые приятные изменения.Если вы хотите избавиться от целлюлита, то сократите потребление соли и сахара. Вместо соли можно использовать лимонный сок. Он гораздо полезнее и способен украсить блюдо гастрономическими оттенками ничуть не хуже. А сахару можно найти более полезную альтернативу: финики, мед, бананы.Если вам хочется радоваться отражению в зеркале, то осознайте необходимость перемен в образе жизни. Диета не поможет раз и навсегда избавиться от целлюлита. Изменения в рационе должны быть серьезными и последовательными. Новое питание должно стать для вас не вынужденной мерой, а образом жизни. Тогда целлюлит еще не скоро появится на горизонте, а общее здоровье организма заметно улучшится.Откажитесь от "пищевого мусора": полуфабрикатов, фастфуда, мучного, жареного, жирного, копченого. Налегайте на овощи и фрукты, орехи и злаки, белки. Комплименты окружающих и прекрасное самочувствие — вот самая главная мотивация для позитивных перемен.