Медики рассказали, в чем польза для здоровья апельсиновых корок

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Специалисты поделились рецептами использования апельсиновых корок.Знаете ли вы, что при помощи апельсиновой кожуры можно с легкостью избавиться от темных пятен и других дефектов кожи? Кожура действует как естественный отбеливатель, помогая улучшить тон вашей кожи. Более того, она поддерживает эластичность, предотвращает тусклость и возвращает природное сияние эпидермису. А еще, компоненты, присутствующие в апельсиновой кожуре защищают кожу от негативного воздействия ультрафиолета.Чтобы защитить свою кожу и вернуть ей здоровый блеск, приготовьте освежающую маску. Для этого высушите апельсиновые корки (подержав их на солнце в течение 3 дней и измельчив в кофемолке до состояния порошка), а затем смешайте 3 ст.л. натурального йогурта с 1 ч.л. меда и 2 ч.л. оранжевого порошка. Готовую смесь нанесите на лицо и область декольте, слегка втирая легкими круговыми движениями, оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой. Используйте эту маску 2-3 раза в неделю, и ваша кожа всегда будет ровной и сияющей.Мощные антиоксиданты, которые в изобилии содержатся в апельсиновых корках, активно борются со свободными радикалами, которые повреждают здоровые клетки кожи и ускоряют появление морщин и дряблой кожи. К тому же, попадая на очищенную кожу, апельсиновая корка действует как тонер, питая эпидермальные слои и восполняя недостаток ингредиентов для восстановления естественного pH кожи. Для полноценного питания эпидермиса просто смешайте 1 ст.л. оранжевого порошка с таким же количеством овсяного порошка, а также 1 ч.л. меда и перемешайте все, чтобы получилась паста. Нанесите эту пасту на кожу лица и область шеи, подождите 30 минут, а затем смойте маску прохладной водой. Достаточно использовать это средство омоложения раз в неделю и морщинки на вашем лице появятся еще не скоро.Будучи слегка абразивным по природе, порошок из апельсиновых корок может работать в качестве отшелушивающего средства, удаляющего грязь, черные точки и омертвевшие клетки с кожи. Все это помогает предотвратить появление камедонов и угревой сыпи. Чтобы своевременно очищать кожу лица, приготовьте скраб из оранжевого порошка и натурального йогурта. Для этого достаточно смешать оба компонента в равных пропорциях, нанести на шею и лицо, втирая плавными круговыми движениями, и оставить на 15–20 минут, а спустя отведенное время удалить ватным тампоном. Применяйте это средство ежедневно, пока угри и черные точки окончательно не исчезнут, а затем раз в неделю в качестве превентивной меры.Свежая кожура апельсина помогает устранить желтый налет на зубах. Дело в том, что в апельсиновых корках присутствует известно вещество D-лимонен, избавляющее эмаль от желтых пятен, вызванных злоупотреблением кофе и курением. Для отбеливания зубов просто потрите зубную эмаль свежей апельсиновой коркой в течение 2-3 минут, после чего прополощите рот теплой водой. Проводите такую процедуру 2 раза в день, пока не получите нужный результат. Существует и альтернативный метод отбеливания зубов. Смешайте частичку оранжевого порошка с водой, до получения пастообразной смеси, а затем чистите зубы такой пастой при помощи щетки. Можно также добавить в пасту высушенные и измельченные листья апельсинового дерева. Если чистить зубы такой пастой хотя бы раз в день на протяжении нескольких недель, вы удивитесь полученному результату.Апельсиновые корки помогают избавиться от лишних килограммов. Происходит это благодаря тому же витамину C, который является мощным антиоксидантом, а значит, способствует сжиганию жира. Чтобы успешно бороться с лишними килограммами, вместо привычного кофе и газированных напитков употребляйте напиток на основе апельсиновых корок. Чтобы приготовить его, нужно высушить апельсиновую кожуру в сухом, прохладном месте. 1 ст.л. сушеных корок следует залить стаканом горячей воды и, накрыв крышкой, оставить на 10 минут. Удалив апельсиновые корки нужно лишь добавить в настой ложку меда и принимать его дважды в день.Употребление апельсиновых корок может помочь снижению уровня липопротеинов низкой плотности в организме, а значит, избавляет от «плохого» холестерина, предупреждая проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечные приступы. Такое влияние апельсиновой кожуры обусловлено наличием в ней пектинов и богатством клетчатки, что помогает снижать уровень холестерина, а также нормализует кровяное давление. Исследование, обнародованное в 2004 году в журнале Сельскохозяйственной и пищевой химии, показало, что биофлавоноиды, присутствующие в кожуре апельсина способны снижать уровень липопротеинов низкой плотности в крови без побочных эффектов, свойственных основным препаратам, используемым для борьбы с этим недугом. Чтобы успешно бороться с избытком холестерина в крови вы можете пить чай с добавлением лимонных корок 2 раза в день, или же добавлять ароматную апельсиновую цедру в другие напитки и продукты питания.Давно доказано, что употребление апельсиновых корок помогает налаживать пищеварение. Благодаря большому содержанию пищевых волокон этот продукт регулирует деятельность кишечника, предотвращая запоры и налаживая стул. Более того, кожура апельсина способна помочь в лечении пищеварительных расстройств, таких как расстройство желудка, повышенное газообразование, синдром раздраженного кишечника или изжога. К тому же присутствующие в корках пектины полезны для роста дружественных бактерий в толстой кишке. Для того чтобы устранить неприятности, связанные с работой желудка, после приема пищи следует пить чай с добавлением апельсиновых корок.Сладковатый аромат апельсина, исходящий от корок, можно использовать для маскировки неприятных запахов в офисе или у вас дома, к примеру, в спальне или гостиной, в ванной или на кухне. То есть апельсиновая корка может работать как освежитель, нужно лишь приготовить из нее средство для распыления. Готовится оно следующим образом: в кастрюлю кладут горсть свежих апельсиновых корок, добавляют несколько палочек корицы, заливают 2 стаканами воды и варят 10 минут. Готовое средство процеживают, дают остыть, затем наполняют им бутылку с распылителем и используют по мере необходимости. Кроме того, порошок, приготовленный из сушеных корок апельсина, можно рассыпать по маленьким полотняным пакетикам и разместить их по всему дому, чтобы замаскировать неприятный запах. Кстати, высушенные апельсиновые корки, помещенные на дно мусорного ведра, предотвратят любые зловонные запахи.Запах цитрусовых отпугивает муравьев и других насекомых, включая мух, комаров, слепней и даже кошек. Насекомым и некоторым животным совсем не нравится D-лимонен, который придает апельсину цитрусовый запах. Чтобы защитить свое жилище от нашествия насекомых, измельчите апельсиновую корку и поместите готовый порошок в места скопления муравьев, мух и прочих вредителей. А чтобы предотвратить укусы комаров, просто смажьте оголенные части кожи свежими корками апельсина. Положите также лимонные корки у подоконников и возле дверей, чтобы защитить свой дом от проникновения бродячих кошек.Запах цитрусовых способствует улучшению настроения, поднятию эмоционального тонуса. Для этого достаточно в фруктовую вазу с апельсинами или апельсиновыми корками разместить в жилой комнате или гостиной, а еще лучше в спальне, в этом случае пробуждение в хорошем настроении вам обеспечено.Садоводы-любители знают, сколь важен для получения урожая хороший компост. Апельсиновые корки являются важной составляющей добротного перегноя, так как благодаря большому количеству азота они делают почву более плодородной и способствуют получению хорошего урожая. К тому же компостную яму, в которой присутствуют апельсиновые корки, никогда не будут разгребать собаки и кошки. Чтобы приготовить хороший компост, тщательно вымойте апельсиновые корки, а также кожуру других цитрусовых фруктов для удаления пестицидов и прочих вредных химикатов. Мелко нарежьте корки, чтобы они скорее разлагались и добавьте в компостную кучу. Как только компост будет готов, используйте его для садоводства.