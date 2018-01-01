Медики назвали самый опасный период в жизни людей

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По утверждению специалистов, этот период у мужчин и женщин приходится на разный возраст.Британские диетологи из компании Forza Supplements назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин. Это связано с тем, что в этот период чаще всего они набирают лишний вес и это выльется в опасность для здоровья.Для этого исследователи проанализировали информацию в общей сложности о тысяче человек. Они установили, что в плане набора веса и развития полноты в категорию риска попадают женщины возрастной категории от 35 до 40 лет. Мужчины с этой проблемой сталкиваются в 40-45 лет. Диетологи объяснили, что пик роста массы тела у женщин мужчин приходится на 38 лет и на 44 года.К таким выводам ученые пришли после изучения образа жизни людей. Они следили за изменениями их пристрастий в еде, нагрузкой на работе. Немаловажным фактором оказалось и то, насколько у участников эксперимента удачно складывались отношения с партнером.Диетологи выяснили, что мужчины в основном набирают вес из-за работы и карьеры. 36% из них переедали именно из-за рабочих стрессов. Стремление мужчин пробиться вверх по карьерной лестнице затмевает многое, и даже спортивные достижения.С женщинами сложилась противоположная ситуация. Большинство из них начинали набирать лишние килограммы по "семейным обстоятельствам". Они начинали набирать вес после рождения детей. Диетологи обнаружили и совсем банальную причину переедания у женщин – они начинали больше есть вместе с мужем и детьми.