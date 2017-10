Медики разобрались, каким образом пиво влияет на организм

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врачи поставили точку в долголетней дискуссии.Этот алкогольный напиток помогает людям жить дольше.Научные обоснования того что пить пиво не только не вредно, а даже необходимо.1. Пиво продлевает жизнь — и шансов умереть в расцвете сил у тех, кто потребляет его регулярно в умеренном количестве, на 19% меньше, утверждают исследователи компании Virginia Tech.2. От светлого пива худеют, если не закусывать его сухариками и чипсами, утверждает профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, мотивируя это наличием в пиве полезных кишечных бактерий для эффективного пищеварения.3. Пиво помогает бороться с раком, благодаря содержанию в его хмеле ксантохумола, флавонида, который ингибирует канцерогенные ферменты.4. Пиво, благодаря наличию в хмеле ксантохумола, продлевает молодость и защищает от болезни Альцгеймера и Паркинсона, заявляют авторы статьи в медицинском журнале Новой Англии, установившие, что бокал пива в день избавит женщин от когнитивных проблем, вызванных старением.5. Пиво на 41% уменьшает шанс заработать камни в почках, утверждают американские исследователи в размещенной в Clinical Journal of the American Society of Nephrology статье.6. В пиве, даже темных сортов, калорий меньше, чем в обезжиренном молоке или апельсиновом соке, утверждают статистические данные, опубликованные компанией Guiness.7. Пиво — кладезь витаминов. «Если вы внимательно проанализируете химический состав хорошего пива, то будете поражены количеством витаминов, которые в нем содержатся», — утверждает Штефан Домениг, директор Центра здравоохранения Майра в Австрии.8. Пиво укрепляет кости, благодаря содержанию в нем большого количества кремния, утверждают в авторитетном научном журнале Journal of the Science of Food and Agriculture.9. Пиво не «дарит» вам «пивной» живот: «Люди верят, что любители пива в среднем чаще страдают от ожирения, чем остальные. Но это не так. Если связь между пивом и ожирением и существует, то она очень мала», — заключили исследователи из фонда UCL.