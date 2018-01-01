В газировке фруктозы больше, чем написано на этикетке

Пьющие газировку люди потребляют фруктозы больше, чем написано на этикетке, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Nutrition.К подобному выводу они пришли, изучив состав 34 популярных газированных напитков. Среди них были Coca-Cola, Pepsi, Dr Pepper, Mountain Dew и Sprite.Исследователям удалось установить, что входящий в их состав кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы оказывает на организм гораздо более пагубное воздействие, чем обычный сахар.По словам ученых, смесь на основе фруктозы, попадающая в организм при употреблении газировки, оказывает сильную нагрузку на печень. В то же время на этикетке обычно указано только содержание сахарозы, что не позволяет людям адекватно оценить вред, приносимый газировкой.