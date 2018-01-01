Определены самые болезненные части тела человека

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Специалисты из Университетского колледжа Лондона выяснили, что самыми болезненными частями тела человека являются лоб и кончики пальцев.В рамках эксперимента ученые использовали лазер, действие которого проверили на 26 добровольцах. В конце исследования добровольцы рассказывали, где боль была наиболее интенсивной, пишет газета Indian Express.Было доказано, что боль и тактильные ощущения похожи по своим механизмам работы, однако четкой связи между ними не прослеживается.Лазер, применяемый в исследовании, влиял только на болевые рецепторы верхнего слоя кожи. Более глубокие участки не затрагивались. Для научной точности и объективности добровольцам перед болевым воздействием завязывали глаза.Ученые утверждают, боль и тактильные ощущения регулируются при помощи разных сенсорных систем. Еще удалось установить, что более точную локализацию боли люди дают, если источник боли воздействует на корпус тела, а прикосновения лучше распознаются на конечностях.