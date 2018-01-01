Этот фрукт способен защитить от рака легких

Ученые называют мандарин - самым полезным фруктом, особенно для курильщиков.Раку легких более остальных подвержены курильщики, поэтому ученые постоянно проводят различные исследования, в ходе которых пытаются выяснить, какими способами можно сократить этот риск.В одном из недавних исследований ученые определили, что благотворным воздействием на легкие обладает вещество, которое называется бета-криптоксантин. Это вещество в буквальном смысле слова способно блокировать рост раковых клеток и в целом защищать организм человека от онкологических заболеваний.В легких курильщиков возникает множество канцерогенных рецепторов, способствующих образованию и размножению злокачественных раковых клеток. Получается, что именно бета-криптоксантин может позволить курящему человеку защитить самого себя от опухоли в легких.Мышей разделили на две группы и всем им вводили никотиновый канцероген через инъекцию, но одной из групп грызунов доставалось еще две инъекции с бета-криптоксантином. В итоге исследователи провели обследование всех участников эксперимента и выявили, что у 52-63% мышей снизился риск рака легких или же раковые клетки попросту перестали стремительно расти, что самой собой подразумевает остановку развития рака.Больше всего этим веществом богаты фрукты и овощи яркого цвета: сладкий перец, цитрусовые фрукты, ягоды, папайя, зелень, брокколи и другие. Но самым обогащенным фруктом являются мандарины.Ученые считают, что всего два мандарина ежедневном рационе курильщиков, как активных так и пассивных, способны защитить их от рака легких.Включите в ежедневное меню хотя бы 1-2 мандарина - это позволит вам на почти 63% сократить риск рака легких, особенно если вы курите или постоянно дышите сигаретным дымом. Так как риск снижается не на 100%, надеяться на помощь мандаринов все-таки не стоит, лучше вообще бросить курить и вычеркнуть себя из этой группы риска.