Развенчаны самые глупые мифы об уходе за кожей
№1. Кожа чаще сохнет летом, так как больше потеет. А зимой следует отказаться от её активного увлажнения.
№2. Ботокс не может предотвратить образование мимических морщин. По этой причине не рекомендуется делать без надобности данную косметическую процедуру.
№3. Запомните, что размер пор нельзя уменьшить. Можно лишь визуально это сделать.
№4. Самым настоящим мифом является то, что к крему можно привыкнуть. Если обычный крем перестал подходить, то необходимо сходить проверится у лечащего врача.
№5. Бальзам для губ никогда не может вызвать зависимость. Обычно идет просто привыкание к средству.
№6. Считается, что необходимо пить много жидкости, чтобы увлажнять кожу. Но это вовсе неправда. Лучше для этих целей использовать лосьон или же крем.
№7. Нельзя утверждать, что натуральная косметика более безопасна, чем та, которую выпускают на заводе. Потому что она тоже может вызывать аллергию.
№8. Некоторые думают, что пилинг нужно делать чаще. На самом деле это не так. Чрезмерное количество этих процедур только раздражает кожный покров.
№9. Принято считать, что коже нужен отдых от макияжа. Но это она может сделать и за ночь. Поэтому можете спокойно делать make-up.
№10. Чрезмерно потеть очень плохо. Это касается тех девушек, которые тратят много времени в тренажерном зале. Через пот, как правило, выводится более 98% воды, а не вредных микроорганизмов.
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