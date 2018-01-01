Развенчаны самые глупые мифы об уходе за кожей

Сейчас очень большое количество информации можно найти на просторах Всемирной паутины, что просто невозможно отделить правду от вымысла. Это также касается сведений об уходе за кожей, которые вводят в заблуждение многих девушек.№1. Кожа чаще сохнет летом, так как больше потеет. А зимой следует отказаться от её активного увлажнения.№2. Ботокс не может предотвратить образование мимических морщин. По этой причине не рекомендуется делать без надобности данную косметическую процедуру.№3. Запомните, что размер пор нельзя уменьшить. Можно лишь визуально это сделать.№4. Самым настоящим мифом является то, что к крему можно привыкнуть. Если обычный крем перестал подходить, то необходимо сходить проверится у лечащего врача.№5. Бальзам для губ никогда не может вызвать зависимость. Обычно идет просто привыкание к средству.№6. Считается, что необходимо пить много жидкости, чтобы увлажнять кожу. Но это вовсе неправда. Лучше для этих целей использовать лосьон или же крем.№7. Нельзя утверждать, что натуральная косметика более безопасна, чем та, которую выпускают на заводе. Потому что она тоже может вызывать аллергию.№8. Некоторые думают, что пилинг нужно делать чаще. На самом деле это не так. Чрезмерное количество этих процедур только раздражает кожный покров.№9. Принято считать, что коже нужен отдых от макияжа. Но это она может сделать и за ночь. Поэтому можете спокойно делать make-up.№10. Чрезмерно потеть очень плохо. Это касается тех девушек, которые тратят много времени в тренажерном зале. Через пот, как правило, выводится более 98% воды, а не вредных микроорганизмов.