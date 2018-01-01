Ученые: седина – признак хорошего здоровья

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Ученые из Испании заявили, что ранняя седина – это не эстетический недостаток, а признак долголетия человека. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты из Мадрида провели ряд исследований.Во время эксперимента исследователи изучали взаимосвязь между цветом волос и общим состоянием здоровья.Специалисты изучили истории пяти тысяч добровольцев в возрасте от 30 до 60 лет.Результаты показали, что цвет волос напрямую связан с уровнем содержания в организме особого вещества глуатион.Выяснилось, что это вещество необходимо для секреции пигмента, который обеспечивает цвет волос. Важно и то, что глуатион принимает участие в защите организма от таких опасных недугов как онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и болезнь Альцгеймера.С возрастом уровень глуатиона снижается, и возрастает риск появления вышеперечисленных заболеваний.В результате проведенных наблюдений был установлен важный результат: ранняя седина указывает на то, что организм не растрачивает глуатион на секрецию пигментов, обеспечивающих цвет волос. Благодаря этому иммунная система имеет возможность противостоять опасным недугам. Поэтому седые волосы в 30-40 лет – это признак хорошего здоровья и долголетия.