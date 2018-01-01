Как похудеть за неделю и не подорвать здоровье

Приближается лето, а значит, многие начинают думать о том, как похудеть. Желательно, чтобы за несколько дней и чтобы сбросить не меньше 5 кг.Экспресс-диеты условно делятся на несколько типов:Нужно неделю питаться по меню, которое содержит ничтожное количество калорий.Нужно неделю есть один и тот же набор продуктов всё с тем же ничтожным количеством калорий.Нужно неделю есть один суперфуд (или пить коктейль), который уничтожит жир и заодно вылечит все болезни.Нужно в дополнение к перечисленному делать что-то для детокса. Тут фантазия авторов безгранична: от обычных клизм до ванн с огромным содержанием соли и обёртываний пищевой плёнкой.Все эти способы объединяют две вещи. Это разновидности издевательства над собой, когда организм загоняют в экстремальные условия. А ещё это, по идее, помогает быстро похудеть.Не всегда. Многое зависит от того, каким был ваш вес изначально. Человек с ожирением (когда индекс массы тела больше 30) или просто с лишним весом теоретически может терять и по килограмму в день.Но это совсем не тот вес, который надо потерять.В теории во время быстрой диеты организм должен растратить накопленный жир, чтобы получить энергию, которая перестаёт поступать с пищей.На практике организм не настолько хорошо соображает, чтобы понять, почему ему перестали давать нормальное питание. Поэтому растрачивает не только жировые запасы, но и жидкость с мышцами.А если у человека изначально не было лишнего веса, просто появилось желание стать ещё стройнее, то терять ему особо и нечего. В этом случае экспресс-диета может не дать никакого результата.Вреда гораздо больше, чем пользы.Причина в том, что при быстрых диетах потеря веса — это потеря жидкости. Организм просто не в состоянии переработать несколько килограммов жира за несколько дней. Поэтому быстро покинуть тело сможет только вода.Жидкость уйдёт одновременно и из кожи, и из крови, и из мышц. Пострадает при этом мозг — именно по нервной ткани обезвоживание бьёт в первую очередь. Последствия — головная боль и утомляемость.Впрочем, слабость от нехватки энергии — это ожидаемый эффект. А вот появление жёлчных камней — неприятный сюрприз, от которого страдают люди с лишним весом, решившие резко сесть на жёсткую диету.Самое вредное последствие всех этих диет — уверенность, что так и надо худеть. Зачем нужно каждый день следить за питанием, регулярно тренироваться и вообще думать о здоровье, когда можно несколько дней помучиться и получить результат?И естественно, сбалансированными такие диеты не назвать. Организму не хватит микроэлементов, одна за другой потянутся непонятные проблемы. Чтобы понять, чем грозит постоянное баловство такими диетами, достаточно почитать форумы.Любители экстремальных курсов спрашивают друг у друга, как спастись от болей в животе, проблем со стулом, выпадения волос, расслоения ногтей, головокружения, экземы, бессонницы, потери аппетита. Некоторым интересно, куда пропали месячные.Стоят ли три килограмма таких жертв, тем более что вес вернётся, а проблемы останутся.Вернётся. Это обычное явление. Быстрые диеты не «разгоняют» метаболизм. Вообще нет научных доказательств того, что какое-то особое сочетание продуктов за короткий срок сможет как-то изменить процессы потребления энергии в организме.То есть экспресс-диеты не справляются с основной задачей — уничтожить жировые запасы. Они просто уничтожают вас.На самом деле диеты с экстремально низким содержанием калорий применяются. Например, когда пациент с ожирением готовится к операции по уменьшению желудка или когда ожирение настолько запущено, что от низкокалорийной диеты будет больше пользы, чем вреда.Принцип такой диеты — около 800 килокалорий в день. При этом питание должно быть разнообразным, рацион составляют под контролем врача.Более щадящий метод — 1 000–1 200 килокалорий в день для женщин, 1 200–1 600 для мужчин.И при этом норма потери веса всё равно не больше 1 кг в неделю.Быстрых диет проще придерживаться. Во-первых, это недолго и вы знаете, что потерпеть нужно чуть-чуть. Во-вторых, они простые: не нужно думать, что можно есть, а чего нельзя, не нужно ломать голову над рецептами. В-третьих, если они срабатывают, то результат видно сразу, его не нужно дожидаться месяцами.При здоровом снижении веса таких бонусов нет, есть только длительная работа над собой. Но можно взять на вооружение некоторые полезные приёмы быстрых диет.Составляйте рацион на неделю вперёд. И не думайте, можно вам сегодня пирожное или нет. Меньше мук выбора — легче придерживаться диеты.Записывайте вес через день. Даже маленькие победы в виде 100 граммов помогут увидеть прогресс, а это лучшая мотивация.Составляйте рацион так, чтобы не приходилось терпеть. Если вы не можете жить без сладкого, то приготовьте низкокалорийные сладости. Если любите фастфуд, сделайте гамбургер из зернового хлеба и варёной говядины.И самое главное. Если вы всё же решили, что нужно срочно похудеть с помощью экстремальных условий, не бросайтесь после диеты на все продукты подряд. А лучше выберите программу, которая поможет похудеть постепенно. Тогда и срочные меры не потребуются.