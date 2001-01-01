Как лучше спать супругам – вместе или раздельно?

Пожилые люди уже давно нарушают негласную супружескую традицию спать на одной кровати. С возрастом место романтики занимает проблема здоровья и хорошего сна. Однако в последние десятилетия всё больше молодых пар также практикуют раздельный сон.В США c 2001-го по 2005-й количество молодых пар, спавших раздельно, увеличилось с 12 до 23%. В 2015 году таковых уже было около 40%. В нашей стране подобных исследований не проводилось, однако повседневный опыт подсказывает, что тенденция в определённой степени характерна и здесь.Почему же люди идут на подобный шаг? Ведь совместный сон имеет свои плюсы. Во-первых, он полезен с точки зрения поддержания сексуальных отношений. Конечно, теоретически никто не запрещает паре заняться любовью, а затем разбежаться по своим койкам. Но на практике раздельный сон уменьшает шанс появления спонтанного желания.Кроме того, в одном исследовании было доказано, что сон женщин, находящихся в отношениях, значительно крепче, чем сон женщин-одиночек. Это происходит потому, что совместный сон даёт нам чувство защищённости. На гормональном уровне это отражается в уменьшении количества кортизола, отвечающего за состояние стресса.Тем не менее эти преимущества перекрываются недостатками совместного сна. Так, в лаборатории по изучению сна и депрессий Университета Райерсона было проведено исследование, в котором семейным парам предписывалось 10 дней спать вместе, а затем ещё столько же — раздельно. Мониторинг процесса сна осуществлялся с помощью актографического оборудования. В результате как показания счётчиков, так и субъективные утверждения подопытных указывали, что при засыпании с партнёром качество сна было ниже.Колин Карни (Colleen Carney), директор лаборатории, утверждает следующее: «Люди говорят, что им лучше спится вместе. Но сканирование мозга показывает, что они не могут достичь более глубоких стадий сна, поскольку постоянно просыпаются из-за движений и звуков».Доктор Нил Стэнли (Neal Stanley), основатель лаборатории по изучению сна в Университете Суррея, утверждает, что при совместном сне количество его нарушений увеличивается на 50%.Таким образом, с точки зрения здоровья и психологического комфорта нам полезнее спать порознь. Однако сила традиции не позволяет многим всерьёз рассматривать подобную мысль.Нил Стэнли делает очень любопытное замечание: «Современная традиция совместного сна берёт начало в эпоху индустриальной революции, когда в перенаселённых городах было недостаточно жилого пространства».То есть, по его словам, эта традиция не имеет глубинных корней, она возникла как практическая необходимость. Если так, то сейчас она стала совершенно рудиментарной, не несущей в себе никакого смысла.Более того, если с ограниченностью жилого пространства люди более-менее справились, то проблема нехватки времени актуальна почти для каждого. Плохой сон чреват сердечными и лёгочными заболеваниями, депрессиями, снижением работоспособности.Поэтому сейчас перед нами возникает другая насущная необходимость: перестать жертвовать драгоценным сном во имя романтических причуд.Впрочем, если вы удовлетворены качеством своего сна, то вовсе не обязательно следовать новомодной тенденции. В противном же случае берите на заметку лайфхак: если вы страдаете хроническим недосыпанием, раздельный сон может решить вашу проблему.