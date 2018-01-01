15 симптомов рака, которые нельзя игнорировать женщинам

С возрастом в женском организме происходят различные изменения. Однако совершенно безобидные на первый взгляд симптомы могут говорить о наличии рака.Именно поэтому каждая женщина должна внимательно относиться к своему организму и любым метаморфозам, которые с ним происходят.В большинстве случаев образования, которые вы можете нащупать на своей груди, не являются злокачественными. Но это совершенно не значит, что такой симптом можно игнорировать. Любые образования, изменение структуры груди, соска или покраснение кожи следует сразу же показать лечащему врачу.С помощью осмотра и необходимых исследований, таких как маммография или биопсия, ваш врач сможет поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.Метеоризм – частый симптом среди женщин и в большинстве случаев он не является признаком серьезного заболевания. Однако, если вздутие беспокоит вас дольше, чем несколько недель, вам стоит показаться врачу.Если симптом не уходит со временем, или сопровождается потерей веса или кровотечением, срочно обратитесь за помощью. Постоянное вздутие живота может свидетельствовать о раке яичников. В ходе обследования вам будет предложено сдать анализы крови, а в некоторых случаях и ультразвуковое исследование.Если у вас случаются кровотечения или кровянистые выделения в период между менструациями, это повод посоветоваться с лечащим врачом как можно быстрее. Кровянистые выделения между менструациями могут иметь множество причин, одной из которых является рак эндометрия (рак тела матки).Кровотечения, которые случаются после наступления менопаузы никогда не бывают нормальными и являются поводом срочно обратиться за помощью.Изменения размера, формы или цвета родинок является самым распространенным признаком рака кожи. Обратитесь к врачу, как только вы заметили любые из этих изменений.Кровь в стуле чаще всего связана с наличием геморроя, однако она также может свидетельствовать о раке толстой кишки. Кровь в моче может, в свою очередь, говорить о наличии рака мочевого пузыря или почек.Лимфатические узлы представляют собой небольшие железы, расположенные по всему телу. Большинство изменений в лимфоузлах происходит из-за инфекций. Однако некоторые виды рака, например, лейкемия или лимфома, могут проявляться набуханием лимфатических узлов.Обязательно обратитесь к врачу, если вы обнаружили уплотнение или набухание лимфоузлов, которое не проходит дольше одного месяца.Если проблемы с глотанием случаются часто, или сопровождаются рвотой или потерей веса, срочно обратитесь к врачу. Этот симптом может говорить о раке горла или желудка.Для обследования при таких симптомах используется рентген.Потеря 5 кг или более без изменений в рационе или физической нагрузки может свидетельствовать о наличии проблемы.Самой частой причиной резкой потери веса является, конечно же, не рак, а стресс или проблемы с щитовидной железой. Однако в некоторых случаях это может говорить о раке поджелудочной железы, желудка или легких.Слишком много еды, алкоголь или стресс могут привести к изжоге. Чтобы понять, что изжога не является серьезным симптомом, вам следует изменить свой рацион на одну-две недели и посмотреть, уйдет ли изжога.Если это не помогает, обратитесь к врачу. Постоянная изжога может свидетельствовать о раке желудка, горла или яичников.Если вы курите, следите за появлением светлых или ярко-красных пятен внутри вашего рта или на губах. Они могут сигнализировать о раке ротовой полости.Постоянное повышение температуры, не имеющее причины может быть симптомом лейкемии или другого рака крови.Вы можете ощущать усталость из-за того, что ведете активный образ жизни. Однако постоянная беспричинная утомляемость – это ненормальный симптом.Если утомляемость сопровождается другими необычными симптомами, обязательно обратитесь к врачу.Чаще всего кашель уходит в течение 3-4 недель. Однако, если кашель длится дольше одного месяца или сопровождается одышкой, обратитесь за помощью. Если кашель сопровождается кровохарканьем, срочно обратитесь к врачу. Кашель является одним из самых распространенных симптомов рака легких.В большинстве случаев рак не проявляется болью. Однако продолжительные боли могут свидетельствовать о раке кости или мозга. На боль следует обязательно обратить внимание в случае, если она длится дольше месяца.В редких случаях боль в животе в сочетании с депрессией может быть симптомом рака поджелудочной железы.