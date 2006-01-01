Ученые не рекомендуют использовать посуду с антипригарным покрытием

Специалисты из США изучили технологии, которые используются в процессе производства кухонной посуды. Ученые установили, что посуда с антипригарным покрытием увеличивает риск развития рака. Кроме того, такая посуда негативно влияет на иммунную и репродуктивную системы.Угрозу для здоровья представляет тефлоновое покрытие, содержащее опасную перфтороктановую кислоту. Это выяснилось еще в 2006 году, когда руководство компании DuPont, занимавшейся производством изделий с тефлоновым покрытием, обвинили в сокрытии отчетов о качестве выпускаемой продукции. Вследствие этого производство закрылось.Несмотря на случившееся, перфтороктановую кислоту стали использовать другие компании. По словам экспертов, данная кислота действует на организм так же, как свинец или асбест.Чтобы снизить риск негативных последствий, специалисты рекомендуют отказаться от изделий с тефлоновым покрытием в пользу посуды из нержавеющей стали либо чугуна. Кроме того, готовить лучше на оливковом масле.