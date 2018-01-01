Неожиданное заявление ученых: вино помогает забеременеть

Сотрудники Вашингтонского университета проанализировали данные 135 женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Участницы записывали в дневниках, сколько пива, крепких спиртных напитков, белого и красного вина они пили каждый месяц. Также ученые оценивали овариальный резерв женщин (запас фолликулов в яичниках).Специалисты установили: у представительниц прекрасного пола, употреблявших больше 5 порций красного вина в месяц, овариальный резерв оказался больше. Так, вероятность забеременеть у них была выше.Белое вино, пиво и крепкие напитки не повышали фертильность женщин. Ученые говорят, что секрет красного вина в ресвератроле - антиоксиданте, защищающем клетки от биологического стресса.Кстати, исследователи из Саутгемптонского университета выяснили: введение в рацион фруктового смузи с омега-3 и витамином D увеличивает шансы пары завести ребенка почти на 5%. По словам специалистов, смузи может помочь парам, пытающимся завести ребенка с помощью ЭКО, и тем, кто хочет зачать естественным путем.