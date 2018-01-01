Неожиданное заявление ученых: вино помогает забеременеть
Специалисты установили: у представительниц прекрасного пола, употреблявших больше 5 порций красного вина в месяц, овариальный резерв оказался больше. Так, вероятность забеременеть у них была выше.
Белое вино, пиво и крепкие напитки не повышали фертильность женщин. Ученые говорят, что секрет красного вина в ресвератроле - антиоксиданте, защищающем клетки от биологического стресса.
Кстати, исследователи из Саутгемптонского университета выяснили: введение в рацион фруктового смузи с омега-3 и витамином D увеличивает шансы пары завести ребенка почти на 5%. По словам специалистов, смузи может помочь парам, пытающимся завести ребенка с помощью ЭКО, и тем, кто хочет зачать естественным путем.
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