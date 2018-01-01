Ученые утверждают, что зависимости от видеоигр не существует

По мнению специалистов из Американской психиатрической ассоциации, зависимыми от видеоигр нужно признавать людей, соответствующих пяти и более критериям зависимости.Однако, вероятно, такой зависимости нет. В исследовании сотрудников Университета Кардиффа приняли участие 2316 человек, считавших себя зависимыми от видеоигр.Добровольцы регулярно играли в онлайн-игры в течение 6 месяцев.Специалисты обнаружили: всего 9 из 2316 участников соответствовали пяти и более критериям зависимости от видеоигр в начале исследования. А через шесть месяцев ни один из добровольцев не соответствовал пяти и более критериям.Три человека на протяжении всего исследования соответствовали четырем и более критериям зависимости от видеоигр. Однако участники не страдали из-за своей привычки. Ученые говорят, что геймеры часто имеют другие проблемы, к примеру, в отношениях. Видеоигры просто помогают им отвлечься.