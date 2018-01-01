Врачи придумали, чем заменить сахар, шоколад и сгущенку

Как сильно не страдать, переходя на правильное питание.Я с детства любила сладости, особенно шоколад и вареную сгущенку, и при переходе на здоровое питание, их не включающее, своей жизни без них в принципе не представлялаТем не менее сейчас, спустя уже почти 6 лет, я вполне себя даже неплохо чувствую, все также люблю сладкое, но шоколад и сгущенка уже давно не в числе моих фаворитов.Не хочу много писать о вреде фабричных сладостей, когда как говорится "в шоколаде шоколад не найден" или "в желейных конфетах желатин не обнаружен". Просто расскажу об альтернативах, которые спасают мою семью, когда очень сильно хочется сладкого, но отравлять организм свой и своего ребенка химией нет желания.От чая с сахаром отказаться для меня было проще простого, однако мой любимый напиток из какао всегда чем-то хотелось подсластить. Первое, что пришло в голову был мед – кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Действительно, этот продукт пчеловодства способен укрепить иммунитет, поднять жизненный тонус, это отличное антибактериальное и противовирусное средство.Он содержит фолиевую кислоту, витамины В2 и В6, йод, железо, калий, фосфор, магний. Но вот беда: под воздействием высоких температур (выше 40 градусов по Цельсию) мед не просто теряет свои полезные свойства, но даже способен нанести вред человеческому организму, превращая собственные целительные вещества в токсины.Поэтому долгое время я пила какао, а иногда и чай просто вприкуску с медом, пока, о чудо!, я не открыла для себя сироп из топинамбура. Звучит конечно так, что язык сломаешь, да и выглядит этот клубень причудливой формы мягко говоря странно.Но вот сироп из него, в составе которого лишь топинамбур и вода, неимоверное полезен и что очень важно: не теряет своей целительной силы под воздействием высоких температур.Топинамбур содержит витамины А, В1, В2, В6, С и Е, микроэлементы: кремний, калий, фосфор, железо, цинк, различные аминокислоты. Снижает уровень плохого холестерина, нормализует кровяное давление, регулирует работу ЖКТ, повышает иммунитет и тонус. Просто незаменим для диабетиков.Поначалу я сама лепила конфетки из смеси сухофруктов и орехов с медом, иногда обволакивая их в кэробе (порошок рожкового дерева, полезная альтернатива какао), маке или кокосовой стружке. Но слава Богу количество осознанных в нашей стране приверженцев здорового образа жизни растет.Со временем появляется все больше людей, которые творят не только для себя, но и на продажу полезные сладости из сухофруктов и орешков, а также с использованием пророщенных зерен гречки, льна, конопли и т.д. Стоимость такой полезной альтернативы конечно на порядок выше магазинных сладостей, да и срок годности короче, но поверьте мне оно того стоит.Так, о пользе пророщенных семян, сладости на основе которых - мое последнее открытие, я могу писать долго и нудно, ведь я и сама иногда под настроение проращиваю зеленую гречку, пшеницу, подсолнечник, рожь. Но если быть краткой: проростки не требуют затрат энергии на свое переваривание они напротив эту энергию организму дают. Проростки повышают иммунитет, улучшают работу ЖКТ, выводят шлаки и токсины из организма.Проростки – прекрасный источник легко усваиваемого белка, они богаты витаминами (содержание многих витаминов – например, С и группы В, в проросших семенах увеличивается в 5 раз, витамина Е – в 3 раза), микроэлементами, антиоксидантами, энзимами.Ну а теперь вкратце о полезных перекусах. Сироп топинамбура в рабочую сумку не нальешь, а сладкие шарики могут слипнуться, поэтому лично я в качестве легких перекусов обожаю брать с собой фруктовые или овощные чипсы, цукаты или роллы. Срок их годности достигает полугода и не требует поддержания специальных температур. Ну а польза заключается в 100%-ной натуральности. Ведь изготовленные экологичным способом они сохраняют в себе все витамины, микроэлементы и другие полезные вещества фруктов и овощей так необходимые нам особенно в холодное время года.Альтернативу вареной сгущенке я пока, к сожалению, не нашла, но вы знаете при таком разнообразии полезных сладостей тяга к ней прошла сама по себе.