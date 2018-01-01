Этот напиток способен замедлить процесс старения
Медики назвали комбинацию соков, наносит наибольший пользы здоровью человека. Оказывается, речь идет о сок из свеклы, моркови и яблока.
По словам специалистов, яблоки содержат большое количество клетчатки, витамина С, натрия. Этот напиток обеспечивает энергией, предотвращает усталость, защищает от холестерина. Морковь богата витаминами (А, В, С, Е и К) и минералами (кальций, магний, калий и селен), способствует потере веса, снижает уровень холестерина, улучшает здоровье глаз. А
свекла имеет исключительную питательную ценность, это источник фолиевой кислоты, клетчатки, марганца и калия.
Исследования показали, что сок свеклы, моркови и яблока имеет поможет сохранить кожу чистой, без прыщей и угрей. Этот сок также является прекрасным противовоспалительным средством, лечит кожные заболевания, связанные с вирусами и бактериями, а также аллергии.
А главное, такой напиток замедляет процесс старения и помогает бороться с морщинами, восстанавливает эластичность кожи.
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