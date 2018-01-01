Диета может предотвратить рак молочной железы

Низкокалорийная диета может снизить шансы заболеть раком молочной железы, который дает метастазы и распространяется на другие части тела. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного в Университете Томаса Джефферсона в Филадельфии, пишет The Independent .Так, ученые обнаружили, что уменьшение калорий, в результате чего, на определенный процент уменьшается потребление пищи, может предотвратить рак молочной железы, известного как TNBC. Он является одним из самых агрессивных форм рака и меньше реагирует на стандартное лечение.Исследование проводилось на мышах. В ходе эксперимента, одних грызунов кормили на треть меньше, чем других.Результаты показали, что в TNBC было меньше шансов распространиться на новые участки в организме, когда мыши придерживались строгой диеты."Диета превратилась в эпигенетические программу, которая защищала мышей от метастазов", - сказала Николь Симоне, доцент Университета Томаса Джефферсона.Согласно результатам исследования, количество микробов, которые влияют на рост TNBC, больше всего снизилась, когда мышей лечили как излучением, так и ограничением калорий.Это уменьшение, в свою очередь, увеличило производство белков, укрепляют ткани, окружающие опухоль.По словам врача, важно смотреть на метаболизм при лечении женщин, больных раком. Недавние исследования показали, что увеличение веса делает стандартные методы лечения рака молочной железы менее эффективными, и те, кто набирают вес во время лечения имеют плохие последствия.Однако часто, пациентов с этим заболеванием, лечат методами, такими как гормональная терапия и стероиды. Это делается для того, чтобы блокировать рост опухоли и противодействовать побочным эффектам химиотерапии. Оба метода могут изменять метаболизм пациента и привести к увеличению веса.Исследование даст ученым "молекулярную мишень" для диагностики видов рака, которые дают метастазы, и возможно, помогут разработать новый препарат для лечения заболевания.