Бросить курить и заболеть раком?

Курение – привычка крайне распространённая, а никотиновый пластырь – распространённое и достаточно действенное средство для избавления от этой малоприятной привычки.Курение приводит к раковым заболеваниям, одышке, быстрому старению кожи. А к чему приводит использование никотинового пластыря? Недавние исследования дают не самый приятный ответ на такой вопрос, пишет The Daily Mail.И всё-таки, чего ожидать от никотинового пластыря – вреда или пользы?Исследователи из института биоинформатики в Вирджинии пришли к тому, что никотин является мощным канцерогеном и, соответственно все никотиновые продукты, в том числе и те, что направлены на избавление от курения, могут быть небезопасны.Способов кинуть курение много, но наклеить пластырь или пожевать никотиновую жвачку – это проще всего, плюс и результат налицо.Также в последнее время популярным способом для того, чтобы бросить курить, стало приобретение электронной сигареты.Что же касается научных исследований, то в ходе недавнего изучения никотина как канцерогенного вещества выяснилось, что никотин способен заставить клетки ДНК мутировать.“Теперь мы имеем гораздо большее представление о геномных эффектах никотина”, - говорит доктор Жасмин Баварва, ведущий автор исследования.В дальнейшем исследования будут сосредоточены на том, чтобы изучить последствия долгосрочного воздействия никотина.