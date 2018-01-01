Ученые не рекомендуют есть в одиночестве
Это комплекс нарушений, повышающих риск болезней сердца, инсульта и диабета. Нарушения включают увеличение массы висцерального жира (в области талии), гипертонию, повышение уровней сахара и холестерина в крови.
В исследовании приняли участие 7752 человека. Добровольцы заполнили анкеты.
Ученых интересовало, как часто участники принимали пищу в одиночестве.
Исследование показало: у людей, которые нередко ели в одиночестве, риск развития метаболического синдрома оказался повышен.
Мужчины, которые употребляли пищу одни не менее двух раз в день, сталкивались с метаболическим синдромом на 64% чаще тех, кто обычно ел в компании других людей. Риск ожирения у этих добровольцев был повышен на 45%. У женщин из-за частого употребления пищи в одиночестве риск метаболического синдрома увеличивался на 29%.
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