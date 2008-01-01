Раскрыто происхождение венерической болезни

Изначально сифилис распространился по Европе через солдат-наемников армии короля Франции Карла VIII, возвращающейся после успешного вторжения в Италию.Есть четыре возможных объяснения, как именно появилась на континенте «великая оспа», и одна из них говорит о том, что болезнь всегда существовала в Европе, но неправильно диагностировалась – наподобие проказы до 1495 года. Вторая теория гласит, что сифилис эволюционировал из менее опасной болезни, которая не передается половым путем. Третья – о том, что болезнь была привезена из Африки. Теория Колумба, четвертая, все же является наиболее убедительной.Значительное число доказательств в ее пользу накопилось в течение последних нескольких лет. В 2008 году было проведено исследование, в котором анализировались последовательности ДНК бактерии, что вызывает сифилис, а также последовательности ее ближайших родственников – результаты указали на американское происхождение спирохеты.Согласно полученным данным, бактерия появилась в Северной и Южной Америке несколько тысяч лет назад. Второе исследование помогло установить не только место, но и дату происхождения заболевания – где-то между 16000 и 5000 лет назад.