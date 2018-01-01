Жимолость – «хит» в китайской народной медицине

Жимолость (Lonicera) использовалась как лекарство в традиционной китайской медицине в течение многих веков, но только недавно стала популярной среди западных травников и фитотерапевтов.Жимолость оказывает противовирусное, антибактериальное и противовоспалительное действие и содержит множество ценных компонентов, что позволяет применять ее при различных заболеваниях и проблемах со здоровьем. Различные части этого растения используются для лечения различных нарушений в организме. Чаще всего используются в альтернативной медицине цветы бутоны и стебли жимолости. Цветы применяются для изготовления отхаркивающих средств, которые можно применять как средство от кашля, при астме или даже и в качестве мочегонного средства.Бутоны этого растения очень ценились в традиционной китайской медицине: из них готовили специальный чай для детоксикации организма. Со временем жимолость начали применять в терапевтических целях в Европе, а затем и в Америке. Ее цветы сушат, чтобы сделать чай, который помогает облегчить боль в горле.Масло жимолости оказывает антибактериальные действие, хотя его противомикробная активность и не была доказано в клинических испытаниях. В то же время следует избегать листьев и ягод жимолости, поскольку они могут быть ядовитыми для человека вызвать раздражение на коже или даже контактный дерматит. Жимолость также высоко ценится садоводами за тонкий аромат.