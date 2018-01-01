Витамины группы В неэффективны без омега-3

Новая работа международной команды исследователей показывает, что связь между питанием и здоровьем мозга хоть и сложна, однако для ее изучения требуется прилагать более активные усилия, чтобы определит роль диетических факторов в снижении риска развития деменции.Ранее уже было установлено, что витаминные добавки, в частности B-группы, способны замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей. Недавно международная команда ученых обнаружила, что более высокие концентрации омега-3 жирных кислот в организме помогают повысить эффект этих витаминов.Специалисты из университетов Кейптауна, Осло, Оксфорда и ОАЭ обследовали более 250 мужчин и женщин с легкими когнитивными нарушениями – при таких проблемах функции головного мозга несколько ниже того, чем обычно ожидается человека данного возраста, но недостаточно, чтобы помешать его повседневной жизни. То есть легкие когнитивные нарушения не так серьезны, как слабоумие, однако при отсутствии лечения они часто прогрессируют, превращаясь в деменцию.«Ранее мы обнаружили, что витамины способны замедлить или предотвратить атрофию мозга и снижение памяти у людей с легкими когнитивными нарушениями. Теперь мы выяснили, что существует связь между содержанием некотороых витаминов и концентрацией омега-3. Мы собираемся выяснить, как могут взаимодействовать омега-3 и витамины, чтобы предотвратить снижение когнитивных функций у пожилых людей», – поделились своими планами авторы работы.