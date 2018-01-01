Как сузить расширенные поры?

К счастью, есть более щадящие и эффективные способы, которые помогут свести к минимуму этот косметический дефект.Отшелушивание. Используйте сочетание физических эксфолиантов (скрабы для лица) и химических (гликолевые пилинги) на регулярной основе. Это поможет удалить сухие клетки эпидермиса, что очистит и автоматически сузит поры.Держите лицо в идеальной чистоте . Это означает, что очищение нужно проводить два раза в день с рН-сбалансированным средством.Применяйте регулярно солнцезащитные кремы: воздействие ультрафиолетовых лучей утолщает ширину рогового слоя, и это может делает поры большими и выраженными.Ретинол – вещество, которое помогает улучшить состояние эпидермиса, и это также касается диаметра пор.Ингаляции – способ очищения, который поможет при жирном типе кожи. Для этого смешайте горячую воду, свежие красные лепестки роз, лаванды, розмарина, анютины глазки, базилик и мяту в большой миске. Накройтесь кухонным полотенцем и продержитесь над паром в течение пяти минут, затем умойтесь теплой водой и смажте лицо кремом.Одна из самых популярных профессиональных процедур для омоложения и улучшения цвета лица, которая к тому же оставит кожу с миниатюрными порами - это микродермабразия. Эта процедура отшелушивает наружный слой кожи, шлифует ее и эффективно вытягивает оставшуюся грязь и кожное сало из пор.