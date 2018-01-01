14 особенностей психологически сильных людей

Психологическая, интеллектуальная и эмоциональная сила во многом зависит от умения видеть реальность такой, какая она есть, и способности «правильно» на эту реальность реагировать – считает психолог и писатель Дариус Чеканавичус.Эта сила проявляется как в том, что мы делаем, так и в том, чего мы предпочитаем не делать. Суть в том, чтобы реакция на возникающие эмоции была здоровой и продуктивной. Какие же качества отличают психологически сильных людей?У них ясное и развитое ощущение собственного «я». Они не созависимы, не склонны к манипуляциям или контролю. Они умеют сами решать свои проблемы.Они не боятся уединения, но не боятся и общества людей. Они не хотят, чтобы их «спасали», и сами не пытаются «спасать» и радикально менять других.Им не нужны другие, чтобы справляться со своими эмоциями, и сами они тоже не выплескивают эмоции на окружающих.Иногда здоровую высокую самооценку путают с нарциссизмом, которому свойственны ложная самоуверенность, неуважение к другим, склонность к манипуляции другими, погоня за признаками статуса, деньгами, славой, властью и т.д..При этом психологически сильный человек не завышает, но и не занижает свою самооценку. Он хорошо знает и принимает свои сильные и слабые стороны. Он умеет сам себя оценивать, поэтому не зависит от чужих комплиментов, и спокойно реагирует на критику.Они осознают, что сами отвечают за свою жизнь. Если возникают проблемы, они взвешивают все возможные варианты действий и принимают решение.Пассивный человек в таких ситуациях обычно ощущает переизбыток стресса или отчужденность, и в результате оказывается буквально парализованным и не способным к действию. Те, кто привыкли реагировать на происходящее, обычно делают это автоматически, вместо того, чтобы принимать обдуманные решения. Люди, склонные к пассивности или автоматическим реакциям, чаще всего вообще не осознают, какие решения они принимают.Напротив, сильные и активные люди хорошо понимают собственные эмоции, мысли и мотивы. Они любят жизнь, несмотря на все вызовы, которая она бросает.Они видят реальность такой, какая она есть, в чем им помогают разум, логика, наблюдения и здравый смысл. Люди иррациональные, в свою очередь, даже если и рассуждают логически, все равно приходят к таким выводам, которые им кажутся разумными, но объективно оказываются очень недальновидными или просто абсурдными.Сильные личности способны принимать реальность, не обманывая себя и не теряя контроль над своими эмоциями. Они пребывают в настоящем моменте, не зацикливаясь на прошлом и не беспокоясь бесконечно о будущем.Сильные люди хорошо понимают собственные эмоции. Они точно знают, что именно чувствуют, почему, и какое значение эти переживания имеют в контексте их жизни.Они избегают суеты и спешки. Они способны сделать паузу и обдумать все, что происходит во внутреннем и внешнем мире. Они принимают решения, основываясь на своих настоящих чувствах и на реальных обстоятельствах. Они способны преодолевать старые душевные травмы, чтобы расти и развиваться дальше.Психологически сильные люди хорошо понимают самих себя, благодаря чему умеют понимать и других. Эмпатия вовсе не обязательно означает, что они всегда соглашаются с другими или одобряют их действия. Но они хорошо понимают, что чувствуют люди, о чем они думают и почему ведут себя именно так, а не иначе.Поскольку они осознают переживания других людей, то всегда готовы проявить сочувствие к тем, кому действительно плохо.Способность к адаптации – одно из самых полезных в жизни качеств. Психологически сильные личности умеют быстро адаптироваться к переменам и сохранять хладнокровие в неожиданной или неприятной ситуации.Поскольку неприятные неожиданности в жизни неизбежны, умение адаптироваться дает большой заряд уверенности. Поэтому сильные люди, хоть и обдумывают возможные непредсказуемые ситуации, не слишком переживают по этому поводу, поскольку знают, что в случае чего они со всем справятся.Сильные люди знают, что многое от них не зависит. Стремление все полностью контролировать – классический признак хронической тревожности и неуверенности. Они хорошо понимают, что именно они способны контролировать, а что – нет.Перестав сосредотачиваться на том, что им неподвластно, они открывают для себя новые возможности и становятся счастливее.Вместо того, чтобы переживать о том, что им неподконтрольно, или строить грандиозные планы, сильные личности просто стараются жить максимально здоровой и осознанной жизнью.Они не играют в социальные игры и предпочитают не общаться с теми, кто к этому склонен. Они не следуют никакой идеологии, не становятся фанатичными последователями социальных, политических или философских идей. Они не пытаются менять всех окружающих под свой вкус. Они не переживают о том, что думает их сосед или что он делает не так. Они не следят за другими в социальных сетях и не затевают с ними споров и скандалов.Вместо этого они активно улучшают собственную жизнь, начиная с себя и своего ближайшего окружения, и при этом не проявляя агрессии к другим.Сильные люди знают, что им никто ничего не должен. Если они чего-то хотят, они должны сами проявить инициативу, чтобы этого добиться.Они принимают тот факт, что жизнь не всегда справедлива, и стартовые условия у всех разные. Но из этого вовсе не следует, что можно относиться к другим несправедливо.На фундаментальном уровне каждый сам отвечает за свою жизнь. Никто не обязан помогать другим, если не хочет. По умолчанию, мы никому ничего не должны, так же, как никто ничего не должен нам. Психологически сильные люди заботятся о других и готовы помогать.Но помощь другим для них – проявление доброты, а не обязанность. Они готовы помочь, но при этом не берут на себя ответственность за чужое благополучие, точно так же, как не перекладывают ни на кого ответственность за свою жизнь. Они щедры и заботливы, но их не мучает чувство вины и ложной ответственности.Здоровые отношения основаны на установленных границах. Сильные личности относятся к другим справедливо, то есть любят и уважают тех, кто этого заслуживает, не тратят ресурсы (время, деньги, энергию) на «токсичных» людей и не готовы терпеть их неподобающее поведение.При этом, столкнувшись с нездоровым отношением или «токсичным» поведением, они осознанно решают, как лучше реагировать, вместо того, чтобы поддаваться влиянию эмоций или просто пассивно принимать случившееся.Они регулярно переоценивают свои отношения с другими и делают определенные выводы, которые помогают им поддерживать установленные границы.Кем бы вы ни были, чем бы ни занимались, всегда найдутся люди, которые вас невзлюбят. Вы же не можете сказать, что вам симпатичны абсолютно все? Так же и вы не можете нравиться всем и каждому.Психологически сильные личности не относятся ни к кому несправедливо или агрессивно, но при этом знают, что неизбежно найдутся те, кто будет их критиковать или отвергать – и это нормально.Сильный человек знает, когда нужно сказать «нет». Он понимает, где заканчивается его зона эмоциональной ответственности и начинается зона ответственности другого.Он без проблем может за себя постоять и хорошо усвоил, что отвечать на нарушения границ, агрессию или несправедливое отношение лучше всего твердым «нет». Он не испытывает в связи с этим никакой вины или стыда, напротив, это дает ему ощущение свободы.