Британские ученые советуют готовить курицу немытой

В Британии эксперты выступили с предупреждением о том, что при готовке блюд из курицы ее не следует предварительно мыть, так как это увеличивает риск заражения опасными бактериями, сообщает AFP.Проведенный Агентством по пищевым стандартам интернет-опрос 4,5 тысяч человек показал, что 44% из них мыли курятину перед готовкой.Агентство предупреждает, что это приводит к распространению кампилобактерий, которые могут вызывать острые кишечные заболевания.Эти бактерии распространяются с брызгами воды на руки, одежду, рабочие поверхности и кухонную утварь, отмечает Daily Mail.От кампилобактериоза только в Британии страдает ежегодно до 280 тысяч человек. Однако, как показал опрос, знают об этом всего 28% опрошенных, и только треть из них знали, что курятина является основным источником заражения.При этом 90% слышали о возбудителях типа сальмонеллы или кишечной палочки.Те, кто моет курицу перед готовкой, чаще всего объясняют это желанием удалить грязь и бактерии, а также следованием устойчивой привычке.