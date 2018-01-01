Британские ученые советуют готовить курицу немытой
Проведенный Агентством по пищевым стандартам интернет-опрос 4,5 тысяч человек показал, что 44% из них мыли курятину перед готовкой.
Агентство предупреждает, что это приводит к распространению кампилобактерий, которые могут вызывать острые кишечные заболевания.
Эти бактерии распространяются с брызгами воды на руки, одежду, рабочие поверхности и кухонную утварь, отмечает Daily Mail.
От кампилобактериоза только в Британии страдает ежегодно до 280 тысяч человек. Однако, как показал опрос, знают об этом всего 28% опрошенных, и только треть из них знали, что курятина является основным источником заражения.
При этом 90% слышали о возбудителях типа сальмонеллы или кишечной палочки.
Те, кто моет курицу перед готовкой, чаще всего объясняют это желанием удалить грязь и бактерии, а также следованием устойчивой привычке.
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