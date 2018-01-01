Назван доступный продукт, который следует добавить в рацион

Нужно обязательно включить в осенний рацион орехи, считают специалисты. Их употребление помогает решить типичную проблему сезона – «зверский» аппетит.Орехи очень сытные: даже в небольшом количестве они помогают долго не чувствовать голода. «Употребление орехов дает возможность контролировать аппетит и даже худеть», - отметили эксперты.Помимо того, орехи содержат жирные кислоты Омега-з и аминокислоты, укрепляющие ткани сердца и сосудов. В особенности полезны грецкие орехи, в которых в большом объеме присутствуют антиоксидантные компоненты, которые борются со свободными радикалами и препятствуют развитию онкологических болезней.Грецкие орехи, по словам ученых, должны присутствовать даже в рационе диабетиков. Микроэлементы в этих орехах освобождают сосуды от избытка глюкозы и стимулируют производства инсулина в организме, рассказали о полезном эффекте орехов специалисты.Также употребление орехов способствует оздоровлению и омоложению кожи – этот эффект проявляется за счет действия антиоксидантов, которые способствуют ускоренной регенерации поврежденных клеток.