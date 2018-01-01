Проверенные народные способы очищения сосудов головного мозга
Специалисты рассказали, как очистить сосуды головного мозга, и предложили для этого простые, но эффективные народные рецепты.
Настой трав для очистки сосудов головного мозга
Благодаря этому средству сосуды становятся эластичными, исчезают головокружение и шум в ушах, улучшается обмен веществ, очищается организм.
Измельчите и смешайте по 100 граммов ромашки, зверобоя, бессмертника, березовых почек. 1 столовую ложку этой смеси залейте кипятком (0,5 литра), настаивайте 20 минут, процедите.
Вечером, перед сном, перелейте половину настоя в стакан, добавьте 1 чайную ложку меда и аптечной пипеткой добавьте 1 каплю лаврового масла (оно продается в аптеках по 15 г упаковке) и выпейте перед сном. После этого нельзя ничего не есть, не пить.
Утром оставшуюся смесь подогрейте на водяной бане, ни в коем случае не кипятите, снова добавьте 1 чайную ложку меда и 1 каплю лаврового масла и выпейте за 20 минут до завтрака. Так поступайте ежедневно, пока не кончится содержимое флакончика лаврового масла. Положительный результат обязательно будет, но не сразу, примерно через 1-1,5 месяца. Если масло у вас продается в другой расфасовке, рецепт надо скорректировать.
Еще одно замечательное средство, которое поможет очистить сосуды головного мозга, — это рецепт с сосновыми иголками. Можно назвать много болезней, избавиться от которых поможет сосновая хвоя. Болезни почек, сердечнососудистые заболевания, атрофия зрительного нерва, судороги — все под силу сосне.
Рецепт для восстановления сосудов головного мозга из сосновых иголок
Смешать 5 столовых ложек сосновых иголок, 2 столовые ложки измельченных плодов шиповника, 2 столовые ложки луковой шелухи. Стакан сырья залить 1 литром воды, довести до кипения. Дать настояться в течение ночи, завернув во что-то теплое, и принимать вместо воды от 0,5 литра до 1 литра в день. Норму дневную можно потихоньку увеличивать. Можно делать этот рецепт и без луковой шелухи (но она очень полезна при заболеваниях почек). Если делаете средство без луковой шелухи, пропорции в рецепте остаются те же самые.
При инсульте одновременно с отваром полезно принимать по 2 лимона в день, пол-лимона на прием. Очистить лимон от кожуры, мелко измельчить, залить отваром хвои и залпом выпить. Желательно принимать за час до еды или через час после приема пищи. Лимоны употреблять нужно в течение 2 недель, при тяжелых случаях можно срок увеличить до 3 недель. Затем 2-3 недели перерыв - и повторить снова.
Очищение сосудов головного мозга с помощью грецких орехов, мандарина и изюма
Нужно, прежде всего, все делать систематически, длительное время. Каждое утро нужно съедать 1 мандарин, маленькую щепотку изюма и 3 грецких ореха. Вот именно в такой последовательности. Не смешивать. Есть строго в таком количестве. После этого нельзя ничего не есть, не пить 20 минут. Потом можно выпить стакан прохладной воды и позавтракать. Лучше всего этот курс «проесть» не меньше 3 месяцев. Можно и полгода. Вкусно, полезно, но нужна система.
Очищение сосудов головного мозга с помощью чеснока
Взять 1 головку чеснока, пропустить через пресс, залить его стаканом нерафинированного подсолнечного масла. Поставить на нижнюю полку в холодильник. На следующий день сделайте следующее: выдавите из 1 лимона сок. Принимать нужно смесь так: 1 чайную ложку сока лимона смешать с 1 чайной ложкой настоя чеснока. Принимать за 30 минут до еды 3 раза в день. Курс лечения — 1-3 месяца. Затем сделать перерыв и повторить этот курс.
«Эликсир жизни»
В равных пропорциях взять мед, оливковое масло и лимонный сок (1:1:1). Все перемешать и принимать утром натощак за 30 минут до еды по 1 чайной ложке. Прекрасно очищает сосуды, устраняет головные боли, улучшает общее состояние.
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