Назван доступный продукт, который может защищать от появления рака

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Включите молоко в свой рацион питания – его умеренное потребление повышает защиту организма от онкологических заболеваний желудка и толстого кишечника. К выводу о том, что молоко обладает антиканцерогенными свойствами, пришли ученые из Китая.Объектом тщательного исследования китайских специалистов из Иланьского университета стали содержащиеся в молочном белке были ферменты. По словам авторов работы, еще ранее наука получала доказательства того, что белки молока могут оказывать на организм противовирусное и антибактериальное действие. Осуществленный учеными глубокий молекулярный анализ компонентов молока показал, что один из пептидных ферментов этого напитка подавляет активность опухолевых клеток при раке желудка. В частности, выяснилось, что подобное купирущее действие молочный фермент оказывает в отношении клеток аденокарценомы.«Опыты показали, что эффективность данного вещества зависит от концентрации, времени и степени его воздействия на онкоклетки. На его основе вполне вероятно создание уникального препарата для лечения рака желудка», - сообщили исследователи.Отметим, что недавно шведскими учеными были подведены итоги исследования, в ходе которого специалисты выясняли, нужно ли взрослым людям пить молоко. Вопреки утверждению о том, что с возрастом организм человека утрачивает способность нормально усваивать молоко, медики заявили: показаний для запрета на молочные продукты нет. Более того, ученые отметили, что по строению аминокислот молоко идеально подходит человеку.В этот раз китайские специалисты также констатировали: пить молоко в преклонном возрасте однозначно полезно, хотя и злоупотреблять им не нужно.