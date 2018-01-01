Медики обнаружили неожиданное полезное свойство острой еды

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Жгучий перец полезен для сосудовОстрый перец и другие жгучие специи не только способны способствовать похудению, но и уменьшают тягу к поеданию соли, что влияет на здоровье сердца и сосудов.Соответствующая научная статья опубликована в журнале Hypertension.Китайский ученый Чжимин Чжу и его коллеги наблюдали за диетой примерно шести сотен добровольцев, которые согласились некоторое время питаться очень острой пищей.Ученые выяснили, что употребление острой пищи снижает давление в кровеносных сосудах на 8 и 5 миллиметров ртутного столба. Это было связано с тем, что участники начали есть заметно меньше соли, когда они питались острой пищей.Как объясняют ученые, это связано с тем, что центры соленого и острого вкуса в нашем мозге расположены рядом, и они частично накладываются друг на друга. Поэтому "включение" центра острого вкуса усиливает работу клеток, отвечающих за распознавание соленого, благодаря чему пища кажется более соленой, чем она есть на самом деле.Одновременно Чжу указывает, что китайская еда является одной из самых острых в мире, и пока неизвестно, будут ли вести себя аналогичным образом люди из стран Европы или из США. Поэтому ученые планируют провести дополнительные исследования.