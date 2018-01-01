Этот напиток поможет побороть бессонницу

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Если у вас бессонница и счёт овечек не помогает – выпейте перед сном стакан вишневого сока.Горько-сладкий напиток протестировали в недавнем исследовании, проведенном Государственным университетом штата Луизиана, пишет The Independent.Результат, опубликованный в Американском журнале терапии, показал, что красный сок увеличивает продолжительность сна.Участникам исследования давали большой стакан вишневого сока или плацебо, которое они пили дважды в день, сразу же после того, как проснулись, и перед сном.Через две недели те, кто пил вишневый сок, перешли на плацебо, и наоборот.Как оказалось, те участники, кто пил вишневый сок, спали дольше на 84 минуты, а также у них улучшилась общая эффективность сна.Ученые обнаружили, что вишневый сок содержит соединения, которые тормозят образование химических веществ в мозге, которые приводят к плохому сну.Такой напиток также богат антоцианинами, связанными с уменьшением воспаления. Сок также снижает уровень кюнуренина (нейроактивных вещество) в крови, которое связано с бессонницей.