Математики доказали невозможность бессмертия

Попытки остановить старение при помощи очистки организма от потенциальных раковых и «престарелых» клеток обречены на провал. Об этом заявили математики в статье, опубликованной в журнале PNAS.«Наши коллеги давно пытаются понять, почему человек и другие живые существа стареют, в основном с той позиции, почему естественный отбор до сих пор не сделал нас бессмертными. Сам этот вопрос заставляет их задумываться о том, что остановить старение в принципе можно эволюционным путем. Мы же говорим, что мы не просто не достигли этой точки, но и то, что этого в принципе нельзя достичь», — заявила Джоанна Мазель (Joanna Masel) из университета Аризоны в Тусоне (США).В последние годы ученые спорят о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые эволюционисты считают, что этот процесс не носит случайный характер, и что его контролирует своеобразная «программа смерти» — определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать.Другие ученые полагают, что старение является абсолютно случайным процессом накопления мутаций и случайных поломок в клетках, который приводит к накоплению в организме так называемых «престарелых»клеток. Их удаление из организма червей, как показали опыты, заметно продлило им жизнь.Подобные опыты заставили многих ученых предполагать, что своевременное удаление подобных клеток может замедлить старение или даже полностью его остановить.Ученые создали компьютерную модель организма человека, состоявшую из множества связанных друг с другом клеток, жизнеспособность которых постепенно убывала. Это происходило по двум причинам – из-за уменьшения способности клеток поддерживать себя и ухудшения связей между ними.Остановить это дряхление можно только в том случае, если в организме будут присутствовать клетки, которые не будут «подчиняться» общим нормам и начнут «конкурировать» с соседями, замещая более слабые и вышедшие из строя клетки. Изначально такой процесс будет благотворно действовать на организм, однако, как показывают расчеты ученых, он будет приводить к постепенному уменьшению кооперации между клетками.Логическим концом этого процесса является рак – когда уровень «сотрудничества» падает до нуля, клетки начинают бесконтрольно размножаться, что в конечном итоге приведет к гибели всего организма. Все остальные варианты «естественного отбора» и конкуренции между клетками, как отмечают ученые, будут изначально ухудшать работу организма и ускорять старение, а не замедлять его.Это простое соображение, как отмечают исследователи, объясняет то, почему все многоклеточные организмы стареют и умирают, и почему эволюция до сих пор не привела к появлению действительно «бессмертных» живых существ.