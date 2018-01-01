Назван критический возраст для отцовства
В среднем эмбрионы, развившиеся из сперматозоидов мужчин старше 50 лет, развиваются на 35 процентов медленнее, чем зародыши, полученные от половых клеток мужчин младше 35 лет.
В частности, такой эмбрион поздно достигает стадии бластоцисты, после которой происходит прикрепление зародыша к стенке матки. В среднем достижение стадии бластоцисты у эмбрионов от взрослых мужчин занимает на 4,3 процента больше времени, чем у зародышей от молодых мужчин.
К подобным выводам авторы пришли, проанализировав видеозаписи, на которых запечатлено развитие 3532 эмбрионов, взятых у 527 гетеросексуальных пар.
Издание приводит примеры других исследований, представленных на конференции и посвященных влиянию возраста мужчины на качество его сперматозоидов. В одном из них говорится о том, что в половых клетках взрослого мужчины накапливается слишком много мутаций, а в другом сообщается, что сперма пожилых мужчин содержат избыток анеуплоидных половых клеток (в них нарушено нормальное число хромосом).
«Пожилым людям и их партнерам следует задуматься о рисках плохого исхода беременности и потенциальных проблемах развития нервной системы у потомства», — отметил вице-президент Американского общества репродуктивной медицины Питер Шлегель.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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