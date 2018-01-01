10 продуктов, полезных для сердца
1. Овсянка
Овсяная каша — отличный завтрак, сытный и полный жирными кислотами омега-3, флатом и калием. В сочетании с высоким содержанием клетчатки, эти элементы помогут вам понизить холестерин и поддерживать кровяные сосуды в тонусе. Полезнее всего крупа грубого помола: чем крупнее зёрна, тем больше в них клетчатки. Много её и в некоторых фруктах, например, в банане — он станет отличной добавкой к каше.
2. Сёмга, лосось
Эта рыба — один из лучших натуральных источников омега-3 кислот. Два-три рыбных блюда в неделю — и ваше давление будет в норме. Регулярное потребление лососины также способствует нормальному свёртыванию крови и, по статистике, снижает риск возникновения инфаркта на треть. Кроме того, в ней содержится сильный антиоксидант астаксантин, так что крепкая память и здоровая кожа вам гарантирована до самой старости. Если такая рыбка для вас чересчур дорога, заменить её можно тунцом, сардинами и даже обычной селёдкой. Полезных кислот в них не меньше.
3. Авокадо
Не обязательно лопать этот экзотический фрукт как картошку. Дорого, да и достать его можно далеко не в каждом ларьке. Добавляйте по четвертинке авокадо в салаты или к мясу — это снизит уровень «плохого» и прибавит «хорошего» холестерина в вашей крови. Кроме того, особые ферменты, содержащиеся в авокадо, ускоряют процесс усвоения организмом каротиноидов, также необходимых здоровому сердцу.
4. Оливковое масло
В нём полно мононенасыщенных жиров, которые в свою очередь борются с холестериновыми бляшками, предотвращая закупорку сосудов. Совместное исследование учёных из семи национальных медицинских институтов показало, что жители острова Крит крайне редко умирают от инфарктов, хотя и имеют генетическую предрасположенность к высокому уровню холестерина. Всё дело в их диете: для приготовления салатов и жарки на Крите пользуются исключительно оливковым маслом. При покупке масла, выбирайте то, которое подверглось наименьшей обработке (ищите на упаковке пометку «Масло первого отжима»).
5. Орехи
Среди своих собратьев больше всего омега-3 кислот и мононенасыщенных жиров содержат грецкий орех и миндаль. Потребление орехов также способствует лучшему усвоению клетчатки и снижает чувство голода.
6. Ягоды
Черника, малина и клубника — выбирайте любую ягоду, которая вам по вкусу, или ешьте их все. Они богаты противовоспалительными веществами, которые значительно снижают риск сердечных болезней и рака.
7. Фасоль
В чечевице и красной фасоли полно клетчатки, омега-3 кислот и кальция. Они к тому же очень сытны и относительно низкокалорийны, так что ими можно заменить любой гарнир — укрепите сердце и заодно сделаете подарок своей фигуре.
8. Шпинат
Содержит много полезного пигмента лютенина, калия, флата и клетчатки. Но если это лакомство — не по вам, заменить его могут любые другие овощи. Два овощных блюда в день снижают риск возникновения болезней сердца на 25%, а каждая дополнительная порция — ещё на 17%.
9. Льняные семечки
Их можно добавлять в каши или салаты, или использовать льняное масло для приготовления блюд. Только не переусердствуйте — вкус у него довольно специфический. Зато это настоящий кладезь кислот омега-3 и омега-6.
10. Соя
Соя хорошо борется с холестерином и поставляет протеины в ваш организм. Но главное — употреблять натуральный, а не генномодифицированный продукт. Его сейчас действительно трудно найти: соя прячется либо в напитке темпе, либо в тофу, либо в виде собственно соевых зёрен. Натуральную сою используют и для приготовления соевого молока — его, кстати, можно использовать для приготовления овсяной каши. А вот соевым соусом лучше не увлекаться: в нём слишком много соли, а от неё можно заработать гипертонию.
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