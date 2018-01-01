10 продуктов, полезных для сердца

Здоровье сердце - это не только отсутствие вредных привычек. Вот список продуктов, которые помогут вам поддерживать свой «моторчик» в форме.Овсяная каша — отличный завтрак, сытный и полный жирными кислотами омега-3, флатом и калием. В сочетании с высоким содержанием клетчатки, эти элементы помогут вам понизить холестерин и поддерживать кровяные сосуды в тонусе. Полезнее всего крупа грубого помола: чем крупнее зёрна, тем больше в них клетчатки. Много её и в некоторых фруктах, например, в банане — он станет отличной добавкой к каше.Эта рыба — один из лучших натуральных источников омега-3 кислот. Два-три рыбных блюда в неделю — и ваше давление будет в норме. Регулярное потребление лососины также способствует нормальному свёртыванию крови и, по статистике, снижает риск возникновения инфаркта на треть. Кроме того, в ней содержится сильный антиоксидант астаксантин, так что крепкая память и здоровая кожа вам гарантирована до самой старости. Если такая рыбка для вас чересчур дорога, заменить её можно тунцом, сардинами и даже обычной селёдкой. Полезных кислот в них не меньше.Не обязательно лопать этот экзотический фрукт как картошку. Дорого, да и достать его можно далеко не в каждом ларьке. Добавляйте по четвертинке авокадо в салаты или к мясу — это снизит уровень «плохого» и прибавит «хорошего» холестерина в вашей крови. Кроме того, особые ферменты, содержащиеся в авокадо, ускоряют процесс усвоения организмом каротиноидов, также необходимых здоровому сердцу.В нём полно мононенасыщенных жиров, которые в свою очередь борются с холестериновыми бляшками, предотвращая закупорку сосудов. Совместное исследование учёных из семи национальных медицинских институтов показало, что жители острова Крит крайне редко умирают от инфарктов, хотя и имеют генетическую предрасположенность к высокому уровню холестерина. Всё дело в их диете: для приготовления салатов и жарки на Крите пользуются исключительно оливковым маслом. При покупке масла, выбирайте то, которое подверглось наименьшей обработке (ищите на упаковке пометку «Масло первого отжима»).Среди своих собратьев больше всего омега-3 кислот и мононенасыщенных жиров содержат грецкий орех и миндаль. Потребление орехов также способствует лучшему усвоению клетчатки и снижает чувство голода.Черника, малина и клубника — выбирайте любую ягоду, которая вам по вкусу, или ешьте их все. Они богаты противовоспалительными веществами, которые значительно снижают риск сердечных болезней и рака.В чечевице и красной фасоли полно клетчатки, омега-3 кислот и кальция. Они к тому же очень сытны и относительно низкокалорийны, так что ими можно заменить любой гарнир — укрепите сердце и заодно сделаете подарок своей фигуре.8.Содержит много полезного пигмента лютенина, калия, флата и клетчатки. Но если это лакомство — не по вам, заменить его могут любые другие овощи. Два овощных блюда в день снижают риск возникновения болезней сердца на 25%, а каждая дополнительная порция — ещё на 17%.Их можно добавлять в каши или салаты, или использовать льняное масло для приготовления блюд. Только не переусердствуйте — вкус у него довольно специфический. Зато это настоящий кладезь кислот омега-3 и омега-6.Соя хорошо борется с холестерином и поставляет протеины в ваш организм. Но главное — употреблять натуральный, а не генномодифицированный продукт. Его сейчас действительно трудно найти: соя прячется либо в напитке темпе, либо в тофу, либо в виде собственно соевых зёрен. Натуральную сою используют и для приготовления соевого молока — его, кстати, можно использовать для приготовления овсяной каши. А вот соевым соусом лучше не увлекаться: в нём слишком много соли, а от неё можно заработать гипертонию.