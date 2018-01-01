Вино – новый эликсир молодости?

Это вещество называется ресвератрол, и хотя название этого антиоксиданта не так-то просто произнести, оно сейчас у всех на устах благодаря своей способности замедлять старение. Последними исследовали его омолаживающий эффект ученые Университета Висконсин-Мэдисон (США). При работе с крысами они заметили, что малые дозы этой субстанции защищают сердце от нарушений, свойственных возрасту."Как получается, что французы, диета которых богата жирами, имеют здоровое сердце и гораздо реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем американцы?" – задались вопросом ученые. Ответ был найден в красном вине. Французы, как и испанцы, обычно во время еды выпивают бокал вина, и именно этот напиток, содержащий ресвератрол, защищает организм от некоторых вредоносных последствий старения, пишет издание PLoS One.Авторы изучили воздействие ресвератрола на крыс среднего возраста. Некоторых они кормили нормальной едой; других – малокалорийной, с калорийностью примерно на 20-30% ниже, чем у нормальной еды, что в предыдущих исследованиях оказалось эффективным средством предотвращения вреда, приносимого старением; а третьим давали добавку с малыми дозами ресвератрола, который содержится в винограде и его производных, в частности, в вине.Так как по мере старения поведение генов варьируется и изменяется, исследователи сосредоточились на изучении генетических профилей для оценки влияния ресвератрола. Они обратили особое внимание на изменения, происходящие в сердце, мускулах и мозге.Так, они заметили, что в сердце есть, по крайней мере, 1029 генов, изменяющихся с течением времени и ухудшающих работу сердца. Если низкокалорийная диета сокращает эти изменения на 90% и предотвращает старение сердца, то ресвератрол не только не отстает от нее, но и делает шаг вперед, помогая избежать 92% изменений. У крыс с нормальной диетой не наблюдалось ни одного из этих эффектов."Наша работа демонстрирует, что включение в диету после среднего возраста бокала вина или добавки, содержащей ресвератрол, настолько же эффективно для предотвращения последствий старения, как и питание с ограничением калорий и жиров", – отмечают исследователи.Учитывая, что многие болезни пожилых людей связаны с процессом старения, "эта находка может иметь большое значение для здравоохранения, так как она позволит снизить заболеваемость некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшить качество жизни людей", добавляют ученые.Воздействие ресвератрола на мышечные ткани и мозг не столь бросается в глаза, как в случае с сердцем, но он тоже помогает поддерживать их в лучшей форме. В случае с мышечными тканями как антиоксиданты, содержащиеся в вине, так и низкокалорийная диета снижают на 26% генетические изменения, способствующие старению, тогда как в случае с мозгом показатели положительного воздействия составляют соответственно 13% и 19%. В отличие от низкокалорийной диеты, ресвератрол не приводит к потере веса.В предыдущих исследованиях отмечалось, что высокие дозы ресвератрола могут продлевать среднюю продолжительность жизни и снижать преждевременную смертность у некоторых беспозвоночных. Однако "мы увидели, что положительный эффект этой субстанции даже в малых дозах гораздо сильнее, чем мы считали", отмечает Томас Пролла, профессор генетики и один из авторов исследования.Ученые призывают провести больше клинических опытов для подтверждения важности этих открытий. "Болезни сердца, связанные со старением, – одна из наиболее распространенных причин смерти пожилых людей, поэтому данное открытие могло бы еще немного приблизить нас к улучшению качества их жизни", – заключают авторы исследования.