Шок! Скотч опасен для здоровья!

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Скотч оказался источником рентгеновского излученияПохожее явление было впервые описано советскими исследователями еще в 1953 году, однако осталось малоизвестным. Во время отмотки ленты возникает и свечение в оптическом диапазоне. Ученые допускают, что во время излучения ответственный эффект аналогичен так называемому эффекту триболюминесценции. Это явление возникновения электромагнитного излучения при разрушении асимметричных связей в кристалле. Оно возникает, когда кристалл царапается, трется или частично разрушается.В настоящее время считается, что в основе этого явления лежит разделение зарядов: во время механических процессов асимметричные связки разрушаются, а свет выпускается в результате повторного объединения заряженных частиц. Ученым удалось установить, что непосредственным источником излучения служит клейкая субстанция на ленте. По крайней мере рентгеновское излучение возникает именно в том месте, где лента отклеивается от мотка.Описать суть процесса ученым не удалось. Дело в том, что в случае с лентой в "производстве" рентгеновского излучения никакие кристаллы не принимают участие - клейкая субстанция имеет аморфную структуру, то есть не владеет кристаллической решеткой. Кроме этого рентгеновское излучение не возникает в присутствии воздуха (потому использование обычного скотча безопасно). Исследователям удалось с помощью данного эффекта получить рентгеновский снимок пальца одного из ученых. Для этого они собрали установку, в которой механический прибор в вакуумной камере с постоянной скоростью разматывал скотч. В камере было сделано окошко, через которое рентгеновские лучи выходили наружу. Используя приемник от рентгеновского аппарата для дантистов, ученым удалось сформировать изображение пальца. По словам исследователей, новое открытие найдет широкое применение при создании портативных рентгеновских аппаратов. В частности, с помощью данного эффекта можно создавать устройства, которые будут работать без электроэнергии: излучение будет генерироваться с помощью механического (возможно даже ручного) прибора.