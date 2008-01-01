Моешь руки - болеешь реже

Эксперты Института по вопросам защиты от инфекционных заболеваний и Стратегической группы рационального использования антибиотиков еще раз напомнили, как важно уделять внимание гигиене рук. По результатам проведенного ими исследования дети в дошкольных учреждениях, тщательно моющие руки с мылом и специальным дезинфекционным спиртосодержащим гелем, болеют значительно реже.Наиболее распространенными в дошкольных учреждениях являются заболевания дыхательных путей, которые потом передаются родственникам и друзьям. Использование такого дезинфицирующего геля позволило бы сократить уровень заболеваемости в детских садах по всей стране на 12%, что означало бы и снижение расходов государства на больничные родителям по уходу за детьми. Таким образом, считают специалисты, государство смогло бы экономить 20 млн евро ежегодно.15 октября 2008 года был объявлен "Всемирным днем чистых рук". Инициаторами этой акции стали эксперты предприятий по производству мыла, которые пытаются привлечь внимание к этому простейшему и необходимому решению многих санитарных проблем в 40 беднейших странах мира. Результаты недавно проведенного британскими учеными исследования показывают, что у одной четвертой части пассажиров на остановках общественного транспорта на руках присутствуют так называемые "фекальные бактерии", способные вызвать диарею. В беднейших странах подобные заболевания ежегодно уносят жизни 4 млн детей. Простое мытье рук с мылом могло бы спасти миллион жизней, считают эксперты.