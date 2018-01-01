4 натуральных средства для лечения бронхита

Бронхит – это воспаление слизистой бронхов. Основным симптомом бронхита является кашель, сопровождаемый температурой и отхождением мокроты. В зависимости от течения болезни выделяют острый и хронический бронхит.Наиболее часто острый бронхит развивается вслед за острой респираторной инфекцией или простудой, гриппом.Заболевание начинается с ощущения першения и саднения за грудиной, чувства разбитости, вялости. Вскоре появляется сухой болезненный кашель; иногда он может носить приступообразный характер. Через 1–3 дня начинает отходить слизистая или слизисто-гнойная мокрота. При длительных приступах кашля возможны головная боль и головокружение. Температура тела нередко остается нормальной. В первые дни заболевания в легких выслушиваются рассеянные сухие хрипы.Хронический бронхит – диффузное, обычно прогрессирующее воспалительное заболевание бронхов с избыточным выделением слизи в бронхиальном дереве, протекающее с обострениями и ремиссиями. Бронхит считают хроническим при наличии у больного кашля с выделением мокроты, продолжающегося не менее 3 месяцев в году на протяжении 2 лет и более. Хронический бронхит – самая распространенная форма хронических неспецифических заболеваний легких, при массовых обследованиях населения на него приходится до 90 % случаев этих заболеваний. В большинстве стран мира отмечается рост заболеваемости хроническим бронхитом, что связывают с усилением загрязнения атмосферы вредными газами и пылевыми частицами, распространением так называемых пыльных производств, привычкой к курению, особенно в подростковом и юношеском возрасте, учащением эпидемий гриппа.Для хронического бронхита характерна сезонность проявления.Для лечения острых и хронических бронхитов воспользуйтесь следующими рекомендациями.• Настойку цветочных корзинок или сырых корней эхинацеи принимайте по 20–30 капель 3 раза в день на ложке воды до 8 недель ежедневно при хронических заболеваниях, затем сделайте перерыв на 10 дней и повторите курс.• Залейте 1 кг цветочных корзинок или сырых корней 5 л свежего подсолнечного нерафинированного масла, настаивайте 40 суток. Процедите, принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день. При туберкулезе, бронхиальной астме и бронхоэктатической болезни к настойке эхинацеи следует добавлять столько же облепихового масла.• Просушите 5–6 часов 200 г свежих хорошо помытых и измельченных корней эхинацеи, залейте 1 л свежего подсолнечного масла, настаивайте 10 дней, профильтруйте. Принимайте по 1 ст. ложке трижды в день через 2 часа после еды при бронхитах. Это средство помогает и при таких заболеваниях, как ангина, трахеит.• При хроническом бронхите, а также пневмонии, бронхоэктатической болезни принимайте трижды в день после еды по 1/3 стакана отвара смеси таких растений: трава чистотела большого – 50 г, трава эхинацеи пурпурной – 20 г, корень девясила высокого – 20 г, плоды аниса обыкновенного – 10 г, почки сосны лесной – 10 г, цветки ноготков лекарственных – 10 г, трава шалфея лекарственного – 50 г, листья мать-и-мачехи – 10 г, трава зверобоя продырявленного – 10 г, листья подорожника большого – 30 г, листья мяты перечной – 20 г, листья эвкалипта шарикового – 10 г.Залейте 2 ст. ложки смеси 0,5 л кипятка, настаивайте 2–3 часа.