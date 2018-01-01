Лечебные свойства арбуза

Об арбузе можно говорить как с точки зрения потребителя-гурмана, так и с позиций врача-диетолога. Арбуз вкусен и полезен, его следует включать в рацион как взрослым, так и детям, как здоровым, так и тем, кто страдает различными недугами, например при склонности к избыточному весу, при заболеваниях почек.Благодаря мочегонному эффекту арбуз рекомендуется при отеках, связанных с заболеваниями сердечнососудистой системы и почек. Подобный эффект оказывает также отвар свежих арбузных корок. Вне арбузного сезона, когда нет возможности использовать в питании и лечении свежие арбузы, в народной медицине издавна используют высушенную арбузную корку, из которой готовят отвар в соотношении 1:10. Этот отвар используют как при лечении заболеваний почек, так и при заболеваниях кишечника – хронических колитах.Сладость арбуза зависит не от сахарозы, а от фруктозы и глюкозы. Благодаря этому включение арбуза в рацион питания полезно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и при заболеваниях печени. Вопреки бытовавшему раньше мнению, арбуз можно включать в диету тех, кто страдает хроническим гастритом или язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.Особый разговор – о калорийности арбуза. Она довольна низка: 100 граммов мякоти арбуза дают организму всего лишь 38 килокалорий (для сравнения: 100 г апельсина дают 40, яблок – 45 ккал). Низкая калорийность арбуза позволяет использовать его в комплексном диетическом лечении ожирения. Существует также особый, так называемый арбузный разгрузочный день, наряду с огуречным и яблочным разгрузочными днями. При этом в течение дня дают 1,5 кг мякоти арбуза, разделенных равномерно на 5 приемов пищи. Разрешается еще 2 – 3 чашки чая или кофе без сахара.Арбуз рекомендуется больным сахарным диабетом с учетом суточной нормы потребления сахара. Мякоть арбуза отличается приятным вкусом, содержит много сока, хорошо утоляет жажду и снимает ощущение сухости во рту (что очень важно для больного диабетом). Сок же спелых плодов вместе с мякотью принимают по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 мин до еды. Он способствует выведению из организма избыточной жидкости, содержит необходимые для организма легкоусвояемые сахара.В арбузе содержится значительное количество полезных для организма минеральных веществ – макро– и микроэлементов. Среди них магний и калий, способствующие оптимальной деятельности сердечно-сосудистой системы. Есть в нем кальций, натрий, фосфор, железо… Мякоть арбуза – источник клетчатки и пектиновых веществ.В небольших количествах содержатся в арбузе и различные витамины – витамин С (аскорбиновая кислота), каротин (провитамин А), витамины B1, B2, PP.Итак, арбуз полезен всем здоровым людям, пожилым, страдающим атеросклерозом, детям. При многих заболеваниях арбуз является целебным средством, подчас заменяющим лекарства.