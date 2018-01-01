Сигналы кожи о проблемах с кишечником

Если вы вдруг стали замечать, что кожа на лице потускнела, волосы стали жирными, появились непонятные прыщи - не паникуйте, это может быть свидетельством проблем с кишечником.Все дело в том, что наш кишечник либо разленился, либо слишком перенапрягся, обрабатывая большие объемы пищи, а отражаются его проблемы на лице. На страницах издания headinsider.net специалисты рассказали, как кожа сигналит о проблемах с кишечником.Полезные вещества наш организм распределяет по своим особым приоритетам. Кожа для него — последний этап. Потому-то до нее доходит так немного полезных минералов и витаминов, если в кишечнике перебои с перевариванием пищи.Чем меньше витаминов и минералов доходит до кожи, тем хуже ее защитные свойства: она быстрее пересыхает от ветра, инфекции буквально набрасываются на крошечные ранки, появляются неприятные припухлости, прыщи. Кстати, по этим же причинам начинают выпадать волосы — кожа на голове не может обеспечить их нормальный рост.Это может быть не только экзотическая рыба фугу, но и никогда раньше не пробованная папайя. Даже если вы не ездили в другие страны, в гостях у друзей могли съесть чего-нибудь эдакого. И в итоге — сыпь на лице. Это не аллергия, но непереносимость продуктов. Такие высыпания проявляются далеко не сразу, а через несколько дней.Если на коже появились высыпания (похожие на угри), она краснеет местами, становится жирнее обычного, то это значит, что наш кишечник не справляется с удалением аллергенов. Они оседают в организме и на лице…1. Пить побольше воды — она для кожи первое дело. И обязательно нужно напоить ее изнутри. Так что не меньше 1,5 литра в день.2. На ночь — стакан кефира. Можно и утром. Если не любите кефир, замените его ряженкой, йогуртом, в общем любыми кисломолочными продуктами. Они помогают восстановить кишечник, мягко очищая его.3. Побольше оранжевых и желтых овощей и фруктов. В них содержатся необходимые для нашей кожи витамины А и С. А также пектин, действующий на кишечник, как мягкая щетка.4. Пропейте курс сорбентов. У всех современных форм есть хорошее свойство — очищать кишечник от токсинов, остатков алкоголя, излишков лекарств (в простудный сезон очень важно). Только не переусердствуйте — следуйте инструкции.5. Вечером побалуйте себя травяными чаями. Например, с мятой или мелиссой — они мягко успокаивают кишечник. А для бодрости в помощь вам имбирный чай, он же поможет избавиться от ненужных «залетных» инфекций.