4 продукта, которые “отражаются” на вашем лице

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Знаете ли вы, как “отражаются” молочные продукты, вино, клейковина и сахар на вашем лице? Эксперт по уходу за кожей доктор Нигма Талиб считает, что еда и напитки, которые потребляет человек, имеют свойство мгновенно “проявляться” на лице.За многие годы работы, в том числе со знаменитостями, Нигма заметила, что кожа лица может сообщить о многом. Поэтому важно научиться опознавать сигналы SOS, которые посылает наш организм.Алкоголь, недосыпание и неправильное непременно отразятся на нашем лице. При этом в “черный список” Нигмы Талиб попали: вино (алкоголь), молоко и молочные продукты, клейковина и сахар.Она не раз убеждалась, что причиной ранних морщин, угрей, покраснения кожи и прочих проблем становились именно эти продукты.обострение морщин, покраснение глаз или краснота между бровями (проекционная зона печени), обвисшие веки, обезвоженная суховатая кожа с расширенными порами, сетка наметившихся морщин, порозовевшие щеки и нос, глубокие носогубные складки.отказаться от алкоголя минимум на 3 недели, чтобы восстановился баланс в кишечнике. Если речь идет о празднике или дружеской встрече, выбирайте сухие вина, они содержат меньше сахара и более полезны.опухшие веки, мешки и темные круги под глазами, пятна и мелкие белые прыщи и на подбородке (проекционная зона репродуктивных органов).Одна из причин — плохая усвояемость этих продуктов у некоторых людей. Но есть и другая. В одном стакане магазинного молока может содержаться более двух десятков гормонов и химических веществ, серди которых и природные, и те, которые входят в корм коров (антибиотики, противогрибковые препараты, активаторы роста, анальгетики). Такие компоненты способны нарушить гормональный баланс, вызвать повышенный рост клеток кожи, которые перекрывают поры.отказаться от молочных продуктов на 3 недели. Вскоре вы заметите улучшения.опухшие красные щеки, темные пигментные пятна и воспаления на подбородке.отказаться от продуктов, содержащих глютен: злаки, мучные и макаронные изделия. Вместо них употребляйте продукты, содержащие полезные для кишечника пищевые волокна (отруби, курагу и пр.). Пейте больше воды, чтобы избавиться от отечности щек.морщины на лбу (проекционная зона пищеварения), обвислая кожа возле глаз, изможденное лицо серого или бледного оттенка, истончение кожи, угри могут появляться по всему лицу (а также на плечах и груди). Некоторые наблюдения показывают, что могут поредеть брови, что связано с повышенной нагрузкой на надпочечники (выработка инсулина).отказаться от «дополнительных» порций сахара (пирожные, печенье, сладкие фруктовые соки и газировка, рафинированные углеводы, продукты, прошедшие технологическую обработку). Можно для начала уменьшить “сладкий рацион” наполовину, а потом прийти к минимальной или нулевой “дозе” сахара.