4 продукта, которые “отражаются” на вашем лице
За многие годы работы, в том числе со знаменитостями, Нигма заметила, что кожа лица может сообщить о многом. Поэтому важно научиться опознавать сигналы SOS, которые посылает наш организм.
Алкоголь, недосыпание и неправильное непременно отразятся на нашем лице. При этом в “черный список” Нигмы Талиб попали: вино (алкоголь), молоко и молочные продукты, клейковина и сахар.
Она не раз убеждалась, что причиной ранних морщин, угрей, покраснения кожи и прочих проблем становились именно эти продукты.
1. Вино (и другой алкоголь)
Симптомы: обострение морщин, покраснение глаз или краснота между бровями (проекционная зона печени), обвисшие веки, обезвоженная суховатая кожа с расширенными порами, сетка наметившихся морщин, порозовевшие щеки и нос, глубокие носогубные складки.
Что делать: отказаться от алкоголя минимум на 3 недели, чтобы восстановился баланс в кишечнике. Если речь идет о празднике или дружеской встрече, выбирайте сухие вина, они содержат меньше сахара и более полезны.
2. Молоко и молочные продукты
Симптомы: опухшие веки, мешки и темные круги под глазами, пятна и мелкие белые прыщи и на подбородке (проекционная зона репродуктивных органов).
Причина: Одна из причин — плохая усвояемость этих продуктов у некоторых людей. Но есть и другая. В одном стакане магазинного молока может содержаться более двух десятков гормонов и химических веществ, серди которых и природные, и те, которые входят в корм коров (антибиотики, противогрибковые препараты, активаторы роста, анальгетики). Такие компоненты способны нарушить гормональный баланс, вызвать повышенный рост клеток кожи, которые перекрывают поры.
Что делать: отказаться от молочных продуктов на 3 недели. Вскоре вы заметите улучшения.
3. Клейковина (глютен)
Симптомы: опухшие красные щеки, темные пигментные пятна и воспаления на подбородке.
Что делать: отказаться от продуктов, содержащих глютен: злаки, мучные и макаронные изделия. Вместо них употребляйте продукты, содержащие полезные для кишечника пищевые волокна (отруби, курагу и пр.). Пейте больше воды, чтобы избавиться от отечности щек.
4. Сахар
Симптомы: морщины на лбу (проекционная зона пищеварения), обвислая кожа возле глаз, изможденное лицо серого или бледного оттенка, истончение кожи, угри могут появляться по всему лицу (а также на плечах и груди). Некоторые наблюдения показывают, что могут поредеть брови, что связано с повышенной нагрузкой на надпочечники (выработка инсулина).
Что делать: отказаться от «дополнительных» порций сахара (пирожные, печенье, сладкие фруктовые соки и газировка, рафинированные углеводы, продукты, прошедшие технологическую обработку). Можно для начала уменьшить “сладкий рацион” наполовину, а потом прийти к минимальной или нулевой “дозе” сахара.
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