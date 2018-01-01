Как просмотр ужасов влияет на здоровье?

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Многие считают, что фильмы ужасов вредны для человеческой психики. Однако фильмы этого жанра могут быть и полезными. В Университете Техаса провели исследования и выяснили, что ужастики способны выполнять функцию психотерапевта, помогая бороться со своими страхами и анализировать собственные отклонения.Помимо этого, ужастики помогают избавиться от негативных эмоций. Проблемы в фильмах кажутся намного значительнее, чем жизненные. Еще хорроры способны перезагрузить нервную систему, это поспособствует смене настроения.К тому же, просмотр ужастиков поможет в том случае, если вы находитесь в состоянии тревоги. Здесь поможет принцип «клин клином».В последнее время ужастики становятся все более популярными. Причиной этому тот факт, что современному гуманному обществу становится слишком мало адреналина. Именно поэтому, чтобы повысить его уровень, люди предпочитают просмотр фильмов ужасов.