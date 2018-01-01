Здоровье ваших зубов: стоматологи поделились ценной информацией

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Эксперты подсказали, как сохранить здоровье зубов на всю жизнь.Немногие люди могут похвастаться идеальными зубами и отсутствием проблем в ротовой полости. Практически у всех есть кариес, зубной камень, кровоточат десны, воспаляются периодически нервы, стоят пломбы или вовсе протезы.Стоматологи рекомендуют появляться у них на приеме хотя бы два раза в год. Это необходимо для того, чтобы врач мог вовремя предупредить, заметить или вылечить поврежденный зуб. Казалось бы, только так человек сможет поддерживать здоровье зубов всю жизнь и быть обладателем красивой улыбки, но, как выяснилось и этого мало.Самое главное правило, касающееся зубных щеток, так это их замена на новые каждые три месяца. Также, следует хранить свою щетку в специальном флаконе, чтобы на нее не попадали бактерии с щеток остальных домочадцев.очень мягкая, мягкая, средней жесткости, жесткая и очень жесткая. Самые мягкие щетки предназначены для людей, у которых диагностирован пародонтоз. Мягкие - рекомендованы детям до 12 лет, а также взрослым, у которых есть проблемы с зубной эмалью или же сахарный диабет. Щетки средней жесткости стоматологи советуют покупать большинству людей, а вот жесткие - тем, у кого стоят зубные протезы. Что касается очень жестких щеток, то их используют при наличии зубного камня.1. Чистка зубов должна производиться утром и вечером.2. Обязательно в течение дня использовать зубную нить после еды, так как с ее помощью вы легко избавитесь от остатков пищи в щелях между зубами, что предупредит развитие кариеса, пародонтоза, отложения налета и образования камней.3. Самый главный враг зубов и ротовой полости в целом - это сахар, поэтому от него следует либо отказаться, либо после употребления полоскать рот.4. Посещение стоматологического кабинета обязательно раз в полгода, причем ходить к зубному врачу следует даже тогда, когда во рту человека ничего не беспокоит.И помните, если зуб уже разболелся, а до запланированного визита к стоматологу еще несколько месяцев/дней/недель, не откладывайте и записывайтесь на прием в срочном порядке.